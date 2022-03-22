Dünya Su Günü’nde miniklere suyun önemi ve tasarrufu anlatıldı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında miniklerle bir araya geldi. Renkli görüntülerin yaşandığı özel programda miniklere suyun önemi ve tasarrufu anlatıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Yenişehir Anaokulu ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Hayme Hatun Anaokulu’nda bir program düzenledi. Etkinliklere, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Demet Değirmenci, Milli Eğitim Şube Müdürü Affan Başbuğ, Yenişehir Anaokulu Müdürü İlkay Şahin Çağırıcı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Hayme Hatun Anaokulu Müdürü Cengiz Pak, öğretmenler ve minikler katıldı. İlk etkinlik Yenişehir Anaokulu’nda yapıldı. Dünya Su Günü’ne özel kıyafetleriyle dikkat çeken miniklere “Minik Minik Ellerim, Susuz Büyümez Düşlerim” adlı Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin su duyarlılığı ve tasarrufunu konu ettiği tiyatro ve müzikal gösteri sunuldu. Minikler de bu özel gün için hazırladıkları gösterilerle programlara renk kattı.

“Su yoksa hayat yoktur”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Dünya Su Günü’nü kutlayarak suyun öneminden bahsetti. Başkan Zolan, “Suyumuzun değerini bilerek en hassas şekilde yolumuza devam edeceğiz. Çünkü su yoksa hayat yoktur. Su aslında dünyanın en değerli şeyidir. Çünkü su üretilebilen bir şey değil. Suyu üretemeyiz ancak var olanı temiz tutup kullanabiliriz. Onun için suyumuzu kirletmeden tasarruflu bir şekilde, israf etmeden kullanmamız gerekiyor. İhtiyacımız kadar kullanmamız gerekiyor” dedi.

Etkinliklerde çocuklarla yakından ilgilenip bir süre birlikte oynayan Başkan Osman Zolan, miniklere boyama kitabı ve kalemi ile balon ve rüzgargülü hediye etti. Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin su duyarlılığı ve tasarrufunu konu ettiği “Minik Minik Ellerim, Susuz Büyümez Düşlerim” adlı tiyatro ve müzikal gösterinin okullarda sunulmaya devam edeceği belirtildi.