DENİZLİ (İHA) – Bu yıl teması "Kimseyi geride bırakma. Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam" olan Dünya Gıda Günü Denizli’de etkinliklerle kutlandı.

Dünya Gıda Günü her yıl farklı temalarda kutlanmaya devam ediliyor. Bu yıl 42. kez düzenlen Dünya Gıda Günü "Kimseyi geride bırakma. Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam" teması ile kutlanarak daha verimli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir tarım gıda sistemlerine dönüşümün desteklenmesi gerektiği konusunda farkındalığı artırmayı hedeflendi. Bu çerçevede Dünya Gıda Günü Denizli’de farklı etkinliklerle kutlandı. Şehit Vedat Avcı İlkokulu’nda Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Dünya Gıda Günü ile ilgili sunum yapılarak öğrencilere bilgiler verildi. Daha sonrasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, Denizli il Milli Eğitim Şube Müdürü Affan Başbuğ, Okul Müdürü Ahmet Sarıçam, Gıda Kontrol görevlileri ve öğrencilerin katılımlarıyla Pamukkale İlçesi Tekkeköy Mahallesi Şehit Vedat Avcı İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“Sahip olduğumuz kaynakların sonsuz ve sınırsız olmadığı unutulmamalıdır”

Güvenilir gıdanın takipçisi olarak çalıştıklarını belirten İl Müdürü Şakir Çınar, “Beslenme hakkı en temel insani haktır. Yeterli, besleyici gıdayı herkesin erişebileceği ve herkes için bulunabilir hale getirmeliyiz. Sahip olduğumuz kaynakların sonsuz ve sınırsız olmadığı unutulmamalıdır. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak güvenilir gıdanın takipçisiyiz. Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasında gıda denetimleri büyük önem taşımaktadır. Bu alanda görev yapan personelimiz ekip olarak özveriyle çalışmaktadır. Bunun yanı sıra hizmet içi eğitimler ile bilgi paylaşımı yapılıp gıda denetim hizmetlerinin Dünya standartlarında sürdürülmesi amaçlanmaktadır” dedi.

"İlçemize bağlı 30’a yakın mahallemizde tarım ve hayvancılık anlamında faaliyetler gerçekleştiriliyor"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de “Burası üretim konusunda şehrimize çok ciddi katkılar veren bir mahallemiz. Sadece burası da değil Pamukkale ilçemize bağlı 30’a yakın mahallemizde tarım ve hayvancılık anlamında faaliyetler gerçekleştiriliyor. Kolay değil eller nasırlanıyor, ayaklar çamurlanıyor, yağmur yağıyor, güneş yakıyor ama biz üretmeye devam ediyoruz. Peki ne için üretiyoruz işte bize emanet edilmiş olan bu cennet vatanın hem içinde yaşayan bireylerin sağlıklı ve uygun koşullarda üretilmiş gıdaya ulaşabilmesinde hem de Dünyanın farklı yerlerinde gıda sıkıntısı çeken ülkelerin de ellerinden tutmaya, onlara yardımcı olmaya gayret ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin şiir okuması ve halkoyunları gösterisi ile devam eden etkinlikte çocuklarımıza şapka, süt, kalem gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı. Etkinlik öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle etkinlik sona erdi.