Dünya Bilek Şampiyonasına Çivril’den 6 sporcu katılacak

Antalya’da düzenlenecek Dünya Bilek Şampiyonasına, Denizli’nin Çivril ilçesinden 6 sporcunun katılacağı bildirildi.

Dünya Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası Antalya’da düzenlenecek. 14-23 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan şampiyonaya Çivril Belediyesi Güreş Takımından 6 sporcu katılacak. Şampiyonada sporcular, sağ ve sol kolda 15 yaş altı, 18 yaş altı, 21 yaş altı büyükler ve masterler kategorilerinde mücadele edecek.

Konuyla ilgili konuşan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural; " 14-23 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek Bilek Güreşi Şampiyonası’na katılacak olan sporcu kardeşlerimizi dualarla turnuvaya uğurladık. Sporcularımızın bu turnuvada Ülkemizi, en başarılı şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyor, başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.