Düğün havasında sünnet şöleni

Merkezefendi Belediyesi tarafından ikincisi gerçekleştirilen ‘Toplu Sünnet Şöleni’ çerçevesinde sünnet olan 200 çocuk Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda doyasıya eğlendi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çocuklarımızın sevinci ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sosyal belediyecilik anlamında Merkezefendi Belediyesi ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere her zaman destek olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Toplu Sünnet Şöleni’ne 200 çocuk, Merkezefendi Belediyesi tarafından kendilerine hediye edilen sünnet kıyafetleriyle katılarak geceye renk kattı. Palyaçolar, maskotların ve çocuklar için birçok etkinliğin de yer aldığı eğlencede minikler hem arkadaşlarıyla hem de aileleriyle güzel vakit geçirdiler. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sünnete katkıda bulunan Özel Ege Kent Hastanesi, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi ve Özel Tekden Hastanesi’ne teşekkür ederek, yöneticilerine çiçek takdim etti.

“Hepsi birer melek”

Sünnet Şöleni’nin mutluluğunu ve sevincini hep birlikte yaşadıklarını belirten, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Şenliğe gelen çocuklarımız, beyaz pelerini ve elbiseleriyle o kadar güzel gözüküyor ki adeta hepsi birer melek. İlçemizde artık sünnet geleneğimizi, atalarımızdan gelen geleneklerimizi ve göreneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Çocuklarınızın ve torunlarınızın sevincini, mutluluğunu hep birlikte doyasıya yaşayacağız. Sosyal belediyecilik anlayışını Merkezefendimizde tesis ediyoruz. Ekonomik zorluk çeken ailelerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız bu ülkenin geleceği ve bu ülkenin teminatı. Sizlerin en güzel günü olan Sünnet Şenliği’ne çalışma arkadaşlarımızla birlikte ortak olmak istedik. Siz oldukça biz varız. Merkezefendi sizlerin enerjisi ile daha da güzel olacak. Sünnet Şenliği’ne katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.