Duayen Beyin Cerrahı, PAÜ’nün konuğu oldu

DENİZLİ (İHA) – Türkiye’nin duayen Beyin Cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Sinirbilim Zirvesi’nde davetli konuşmacı olarak PAÜ’ye geldi. Prof. Dr. Aydın, insanın motivasyonu ve başarısında sinir biliminin etkisini farklı yönleriyle ele aldı.

Avrupa Tıp Öğrencileri Derneği Pamukkale Üniversitesi Topluluğu (EMSA Pamukkale), Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda Sinirbilim Zirvesi düzenledi. Toplam dört oturumda gerçekleştirilecek bilimsel etkinliğe, ülkemizin duayen beyin cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın davetli konuşmacı olarak katıldı.

Açılış töreninin öncesinde Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın ile bir süre sohbet ederek, PAÜ Tıp Fakültesi ve yaptığı çalışmalar hakkında kısa bir bilgi verdi. Yazar da olan Prof. Dr. Aydın, Rektör Prof. Dr. Kutluhan’a kaleme aldığı ‘Beyin Sizsiniz 3 İnsanlığın Geleceği’ isimli kitabı hediye etti.

“Öğrencilerimiz, kendi alanlarında bir şeyler üretiyorlar; onlarla gurur duyuyorum”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, öğrenci topluluklarının gerçekleştirdikleri çalışmaları takdirle takip ettiğini ve imkân buldukça bu çalışmalara katılmaya özen gösterdiğini hatırlatırken, Sinirbilim Zirvesi’ni düzenleyen öğrencilere teşekkürlerini iletti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Üniversitemizde öğrencilerimiz, herkes kendi alanlarında bir şeyler yapmak istiyor. Öğrencilerimizin gerçekten sorunlar konusunda dertlenmesi, çözüm üretme adına bir şeyler yapması, gerçekten bu ülkenin geleceği adına bizlere umut veriyor. Öğrencilerimiz ile gurur duyuyorum. Kendisini ve çalışmalarını uzun süreden beri takip ettiğim İsmail Hakkı hocamızın davetimizi kabul etmesi bizlere mutluluk ve onur verdi. Mesleki başarı, ardından hayatın diğer alanlarında da başarıyı getirir. Mesleğinde başarılı, bilgisini ve deneyimini paylaşmaktan mutluluk duyan bir hocamızla birlikteyiz. Kendisinin bilgi ve deneyimlerinden inşallah bugün faydalanacağız. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, uyguladığı eğitim modeli ile diğer fakültelerimizden ayrışmaktadır. Bizler, Fakültemizde probleme dayalı eğitim modelini uyguluyoruz. Bu ülkemizde, bu yönüyle tek Tıp Fakültesi olmamızı sağlıyor. Bunun avantajını biz TUS sınavlarında görüyoruz. Öğrencilerimiz TUS sınavlarında üstün başarı elde ediyorlar. Bu vesile ile çok değerli hocalarımızı, çok değerli katkılarından dolayı kutluyor, kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Denizli’miz, tıpkı doğal güzelliğimiz Pamukkale gibi eşi benzeri olmayan bir şehirdir. Bizler de Tıp Fakültesi olarak tek olmaya, özgün olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz için empati çalışması yapıyoruz. Yani, ‘Doktor olmadan önce hasta yakını ol çalışması’ yapıyoruz. Öğrencilerimiz hasta geldiğinde, nasıl bir psikolojide oluyor bunu öğreniyorlar. Doktor olduklarında da hastanın hangi duyguları taşıdığı, ne süreçler yaşadığını, hepsini hissediyor olacaklar. İnşallah bu çalışmamız da ülkemize örnek bir çalışma olacaktır. Bilindiği üzere bizler Üniversite olarak İstiklal Marşı yılında, farklı alanlarla da İstiklal Marşımızı ele aldık. Yaptığımız çalışmalarda İstiklal Marşımızın insan üzerine etkisini inceledik. Diğer taraftan, Tıp Fakültesi olarak Klinik Araştırmalar Merkezini kurduk. İnşallah, bu Merkezimizde de ilaç geliştirme ve tamamlayıcı tedaviler alanında çalışmalar yürüteceğiz” dedi.

“Başarı, ancak başaracağına inananlarındır”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, “Holistik Beyin ve Konnektom” isimli sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Aydın, sunumunda, insanın motivasyonu ve başarıyı nasıl elde ettiğini sinirbilimi ve farklı yönleriyle ele aldı. Başarının, ancak başaracağına inanan insanlar tarafından elde edilebileceğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, bilim adamları ve düşünürlerin yaşadığı olaylar ve kendi ifadeleri üzerinden konuklar ile diyalog halinde bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın’a konuşmasından dolayı teşekkür ederek, günün anısına hediye takdiminde bulundu.