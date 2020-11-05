DTO’nun ’Teknik Tekstile Dönüşüm’ projesinde danışma kurulu toplandı

Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Danışma Kurulu toplandı. Vali Ali Fuat Atik başkanlığında video konferans yoluyla gerçekleşen toplantıda, teknik tekstil alanında dünyada ilk ve tek projenin bir parçası olduğuna değinildi.

Denizli Ticaret Odası’nın Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi’nin Danışma Kurulu Toplantısı, Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in başkanlığında yapıldı. Vali Atik, projenin Denizli ve Türkiye için önemine dikkat çekerken yapılacak olan proje teknoloji merkezi, kümelenme ve firma dönüşümüne destek sağlayacak hizmetlerin bir arada sunulmasıyla, tüm dünyada alanında ilk ve tek olacak. Projenin ilk ve tek proje olmasının önemi hakkında konuşan Atik, “Teknoloji merkezi, kümelenme ve firma dönüşümüne destek sağlayacak hizmetlerin bir arada sunulmasıyla, dünyada teknik tekstiller alanında ilk ve tek olan böyle önemli bir projenin parçası olduğum için mutluyum. Teknoloji merkezi, kümelenme ve firma dönüşümüne destek sağlayacak hizmetlerin bir arada sunulmasıyla, dünyada teknik tekstiller alanında ilk ve tek olan böylesine büyük bir projede yer aldığım için mutluyum. Denizli ve Türkiye adına çok önemli bir projeye imza attık. Projenin bir parçası olduğum için, kendimi şanslı hissediyorum” diye konuştu.

“Denizli tarihinin en büyük projesine imza attık”

Toplantının açış konuşmasında DTO Başkanı Uğur Erdoğan, projenin çok önemli olduğunu belirterek, “Denizli tarihinin en büyük projesiyle, tekstil sektöründe, katma değerli ürünlere geçiş yapacağız. Projemiz, teknoloji merkezi, kümelenme ve firma dönüşümüne destek sağlayacak hizmetlerin bir arada sunulmasıyla, tüm dünyada alanında ilk ve tektir. Denizli, bunu hak ediyor. Ege’nin vizyon kenti Denizli’mizde, kurul üyelerimizin projeyi sahiplenmesi, şehrimize ve projemize güç vermiştir. Başta Sayın Valimiz Ali Fuat Atik olmak üzere toplantımıza katılan değerli kurul üyelerimize, çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Katılımcılara ve Vali Atik’e teşekkür eden Erdoğan, “Denizli tarihinin en büyük projesiyle, tekstil sektöründe, katma değerli ürünlere geçiş yapacağız. Ege’nin vizyon kenti Denizli’mizde, kurul üyelerimizin projeyi sahiplenmesi, şehrimize ve projemize güç vermiştir” ifadelerini kullandı.