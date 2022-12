DTO’nun hizmet ve projelerini iş dünyasına anlatıldı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, iş dünyasıyla bir araya geldiği toplantıda, “Gücümüzün yettiği her noktada bize getirilen her soruna çare olduk, çare bulmaya çalıştık. 7 bine yakın üyemize 238 milyon TL’lik bir finansman desteği sağladık. Sağlık teşkilatımızdan yatırımcılarımıza kadar her alanda herkese el uzattık; yardım ettik” dedi.

Denizli İşadamları Tüccarlar ve Sanayiciler Platformu Dönem Sözcüsü ve Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, iş dünyasının organizasyonuna katıldı. Burada önemli konulara değinen Başkan Erdoğan, “Özellikle yurt içindeki ve yurt dışındaki fuarları çok önemsiyoruz. Pandemi döneminde durmadan çalıştık; 2000’e yakın esnafımızı ziyaret ettik. Ele aldığımız 169 konunun neredeyse tamamına en kısa zamanda çare ürettik. Bu arada Denizli’nin geleceğine yön verecek, Denizli sanayisine yeni bir rota çizdiğimiz Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizi başlattık. Yeni sektörlerle işletmelerin önünü açacak, halkımıza iş ve istihdam sağlayacak Avrupa Birliği’nden 6 milyon euro hibe aldığımız bu projenin yanında pandemi döneminde öz kaynaklarımızı üyelerimize açtık ve 7000’e yakın üyemize 238 milyon TL’lik bir finansman desteği sağladık. Sağlık teşkilatımızdan yatırımcılarımıza kadar her alanda herkese el uzattık; yardım ettik. 45 tane aracı, şoförüyle birlikte filyasyon ekiplerinde yararlanılmak üzere sağlık teşkilatımızın emrine verdik. Ayrıca, hayırseverlerimizle bir organizasyon yaptık ve onların katkılarıyla yurt dışından getirttiğimiz 35 solunum cihazını, Sağlık İl Müdürlüğümüz ile Pamukkale Üniversitemize bağışladık” diye konuştu.

“Denizli sanayisine katma değeri yüksek yeni bir rota belirledik”

Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projeleriyle, Denizli sanayisinde katma değeri yüksek ihracata yönelik üretime geçişin ilk adımını attıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, “Avrupa Birliği’nden 6 milyon euro hibe aldık. Yüksek teknoloji ürünlerin Ar-Ge çalışmalarının yapılarak prototiplerinin elde edilebileceği Teknik Tekstil Merkezimizi kurduk. Organize Sanayi Bölgemizdeki Denizli Teknik Tekstil Merkezi’miz, 1000 metrekarelik bir alana kuruldu. 12 ayrı sektörde üretim yapılabilecek bir teknoloji üssü haline geldi. Merkezimiz, aynı alanda bir arada bulundurduğu makine parkıyla, ülkemizde ve Avrupa’da tektir. Başta Denizlili sanayicilerimiz olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet verecektir. Pandemiden çıkar çıkmaz da bugüne kadar 500’e yakın üyemizi uluslararası, en çok rağbet gören fuarlara götürdük. Ayrıca, İş İngilizcesi ve Almancası da olmak üzere 130’un üzerinde farklı konuda eğitimler düzenledik; üyelerimize ücretsiz kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile kurslar verdik.