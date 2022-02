DTO’nun geniş katılımlı toplantısı büyük ilgi gördü

Denizli Ticaret Odası (DTO)’nın Meclis ve Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı büyük ilgi gördü. Başkan Erdoğan, geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasında, Denizli’nin başarılı bir yılı geride bıraktığına dikkat çekti. Erdoğan; “2021’i, ülkenin en çok ihracat yapan 9’uncu şehri olarak kapattık. Geçen yıl yeni kurulan 465 gerçek kişi ticari işletmemizle, iller arasında 8’inci sırada yer aldık. Türk Patent ve Marka Kurumu’muzun verilerine göre, Denizli’miz geçen yıl iller arasında marka başvurusunda 12’nci, tescilli marka sayısında ise 10’uncu oldu. Bu yıl hep beraber çok daha büyük başarılara imza atacağımızdan hiçbir şüphem yok” dedi.

DTO’nun Meclis ve Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’na katılım yoğun oldu. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın geride kalan bir yılın muhasebesini yaptığı konuşması, önemli mesajlarla doluydu. Başkan Erdoğan, Denizli iş dünyasının pandemiye rağmen 2021’i başarıyla tamamladığını belirterek, bu başarıda büyük bir paylarının bulunduğunu söylediği üyelerini, takdire şayan gayretlerinden dolayı kutladı. Başkan Erdoğan, DTO meslek komiteleri ile meclis üyelerine seslendiği yıllık değerlendirme konuşmasında; “Değerli arkadaşlar, geride kalan sürede, el birliğiyle büyük bir çaba göstererek, Denizli Ticaret Odamızı şehrimizin en büyük, en etkili sivil toplum kuruluşu yapma onurunu, sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi bugünlere getiren, başta odamıza üye olmuş esnafımızın, üreticimizin ve ihracatçımızın ilgisi, sonrasında da bugüne kadar yönetimlerimizde yer alıp emek vermiş ticaret erbabımızın ve büyüklerimizin eşsiz hizmetleridir. Her birinize müteşekkiriz. Hep beraber köklü bir gelenekten, daha güçlü bir geleceğe yol alıyoruz. Daha gidecek çok yolumuz, kat edecek mesafemiz, yapılacak çok işimiz var. Geride kalan bir yıl zarfında, şehrimizin geleceğine yön verecek olan Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizde, önemli bir aşama kaydettik. Son teknoloji olan son etap makinalarımız da geldi, kurulma çalışmaları tamamlandı. Hazırlıklarımız biter bitmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızı davet ederek Denizli’mize yakışacak görkemli bir açılış yapmak niyetindeyiz. Projemizin etkinliği, danışmanlık hizmetleri, seminerler, çalıştaylar ve eğitimlerle her geçen gün daha da büyüdü, büyüyor. Bu kapsamda, Güney Ege Kalkınma Ajansı’mızın desteğiyle, Denizli’de İthal Edilen Ürünlerin Türkiye ve Dünyadaki Büyüklüğünün Tespiti Teknik Destek Projemizi başlattık. Bunun yanında, Avrupa Birliği desteklerinden faydalanmaya yönelik Tekstil Sektörel Mükemmeliyet Merkezi’mizi kuracağız. Bu projemizin protokolünü geçtiğimiz aralık ayının ortasında imzaladık. Gelecek ay da yine Avrupa Birliği’nin desteğiyle İtalya, Çekya, Portekiz ve İspanya’dan uluslararası 6 ortağımızla kümelenme projemizi başlatacağız. Bu arada, şehrimizde teknik tekstil kümelenmesi için gereken faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz ve dış paydaş analizlerimizi yapıyoruz. Ayrıca, projemize ilgi duyan üyelerimizi teknik uzmanlarla buluşturduk. Çeşitli üniversitelerimizin bünyesindeki araştırma geliştirme merkezlerinin uzmanları ve çok değerli akademisyenlerinden de eğitimler aldırıyoruz” dedi.

DTO, üye memnuniyet anketi yaptı

Başkan Erdoğan, odalarının kalite standardını yükseltmek adına bir ilke daha imza attıklarını da açıkladı. Pandeminin etkileri nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçiliyor olmasına rağmen, üye memnuniyet anketi yaptırdıklarına dikkat çekti. Ortaya çıkan anket sonucunun, doğru yolda olduklarının bir göstergesi niteliğinde olduğunu görmenin motivasyonuyla çok daha büyük işler yapmanın gayreti içinde olacaklarını vurguladı. Erdoğan; “Sizlerin de katkısıyla, Denizli Ticaret Odamızın 2022-2026 Dönemi Stratejik Planı’nı tamamladık. Hatırlayacağınız gibi sizlerle yine böyle geniş katılımlı bir çalıştay yapmıştık. Ayrıca anket de düzenledik; fikirlerinizi aldık. Personelimizle de toplantılar düzenledik; onların da görüşlerini istedik. Sonuç olarak; meclis ve komitelerimizden gelen önerilere baktığımızda, gelecekte de sürdürülmesini ve yapılmasını istediğiniz konular arasında ilk sıralarda şunlar yer aldı. Yüzde 72’niz, Denizli’mizin sorunları için ortak akıl oluşturulmasını istedi. Yüzde 70’iniz ise başarılı iş insanları ve kanaat önderleri ile buluşma, mevzuat hakkında bilgilendirme ve üyelerimizin geliştirilmesi için eğitimler ile projeler yapılmasını önerdi. Tüm bunlarla birlikte, yurt içi ve yurt dışı fuarlara yönelik organizasyonlar ile ticari heyet kabullerinin daha da artırılmasını talep ettiniz. Talep ve önerilerinizin tamamının 11 konudan oluştuğu sonuç raporumuzdaki yoğunlaşılması gereken alanlara baktığımızda, isteklerinizin genelinin bugüne kadar yaptıklarımızdan ibaret olduğunu gördük. Bu konudaki memnuniyetinizi de belirtmişsiniz. Demek ki doğru yoldayız; doğru tercihlerde bulunuyoruz. Sizden aldığımız bu işaret doğrultusunda, bundan sonra daha da fazlasını yapacağız. Üyelerimiz ve yönetim kadrolarımızla Denizli’miz ve sektörlerimizin sorunları için sık sık toplantılar yapıyor ve saha çalışmaları yürütüyoruz. Sizden gelen talepler doğrultusunda bunları daha da artıracağız. Başarılı iş insanları ve kanaat önderleri ile buluşup onları tebrik etmek yönündeki talebinizle ilgili de bir hazırlığımız var; ayrıntılarını çok yakında sizlere duyuracağız. Personelimizden aldığımız önerilerde de ilk sıralarda aynı konuların yer aldığını gördük Demek ki personelimiz de hizmet anlayışımızı kavramış, özümsemiş; hedeflerimize odaklanmış durumda. Öte yandan, bir de memnuniyet anketi yaptırdık. Hem sizlere hem de örnekleme yöntemiyle belirlenmiş üyelerimize danıştık Çalışmalarımızın verimliliğini ölçebilmek için düzenlediğimiz anket kapsamında 720 üyemizle görüştük. Üyelerimizin büyük bir çoğunluğunun odamızın ve personelimizin hizmet kalitesi ile faaliyetlerimiz ve çalışmalarımızdan memnun olduğunu gördük” diye konuştu.

“Her günü dolu dolu geçen, yüksek tempolu bir yılı daha geride bıraktık”

DTO ve üyeleri açısından 2021’in başarı ve hizmetle dolu bir yıl olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Denizli Ticaret Odası’nın çok büyük bir aile olduğunu, tüm üyelerini kapsayan örnek birliktelik ve dayanışmasıyla da her türlü güçlüğü yenmesini bildiğini kaydetti. Erdoğan, “Değerli arkadaşlar, üyelerimizin sorunları için, her kapıyı çaldık; beklentilerini aktardık Bu kapsamdaki girişimlerimiz sonucunda, Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması 3 kez uzatıldı. Yine bu sayede, Nefes Kredisi başvurularındaki 2020 yılında 2019’a göre yüzde 25 ciro kaybı olması şartının kaldırılmasını sağladık ve Nefes Kredisi’nden faydalanan üyelerimizin sayısı arttı. Sektörlerimize, sadece bu yıl yaklaşık 76 milyon liralık Nefes Kredisi desteği verdik. 947 üyemiz, Nefes Kredisi’ne başvurmak için odamızdan faaliyet belgesi aldı. Odamızın tüm kaynaklarını, finansman ihtiyaçlarını karşılamaları için üyelerimizin kullanımına sunduk. Bugüne kadarki kredi desteklerimizin toplamı ise 310 milyon TL’yi buldu. Öte yandan, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerimizin genel başkan yardımcıları, grup başkan vekilleri ile ilgili bakanlar, Denizli milletvekillerimiz, Valimiz Ali Fuat Atik ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu gibi birçok etkili ve değerli isme, her fırsatta iş alemimizin sorunlarını anlattık; çare aradık. Her görüşmemizde, küçük esnafımızın devlet desteklerinden yararlanmaya devam etmesi gerektiğini belirttik. En son görüşmelerimizde döviz kurlarındaki sert yükseliş ile emtia fiyatlarındaki artışın, sektörlerimiz ile piyasalara olumsuz yansıdığına, alışverişte pahalılığa yol açtığına dikkat çektik; ivedilikle ham madde tedarik sorununun çözülmesini, ayrıca sektörlerimizin bir an önce faiz ve döviz kuru sarmalından çıkarılmasını beklediğimizi ilettik. Akabinde de devletimizin bu yöndeki adımları geldi. Tüm bu çalışmalarımızla birlikte gerek bizzat iş yerlerine giderek gerekse meclis ve komitelerimizin ziyaretleri sayesinde, üyelerimizle her an sıcak temas sağladık; sahada olanları anbean takip ettik Benzer iştigal alanlarındaki meslek komitelerimizle, ortak toplantılar düzenleyip üyelerimizle daha sık bir araya geldik. Ve her an sahadaydık Kapı kapı dolaştık; üyelerimizle işletmelerinde görüşüp sektörlerindeki son durumu istişare ettik. İş yerlerinde ziyaret ettiğimiz DTO Yüksek İstişare Kurulu’muzun üyeleri ile de fikir alışverişinde bulunduk. İşlerini ve sektörlerini değerlendirdik; önerilerini aldık. Denizli Ticaret Odamız, halen her an tüm kadrolarıyla sahada Üyelerimizle, işletmelerinde bir araya gelmeye devam ediyoruz. Onları dinliyoruz; varsa sıkıntılarına çare arıyoruz ve yardımcı oluyoruz. Hatta bu konudaki çalışmamızı sadece kent merkezimizle de sınırlamadık; ilçelerimize kadar gittik. Pandemi Kurulu kararları gereği esnafımızı bilgilendirmek için tüm Türkiye’de ilk harekete geçen isim de bizdik. Herkesi dinledik. Tek tek ziyaret edip hepsinden işine ve işletmesine sahip çıkmasını, kurallara uymasını istedik. Üyelerimiz, işte bu çabamız sayesinde motivasyonu yükseltti ve işletmelerimiz pandemide açık kaldı; insanımız üretim ve hizmeti bırakmadı. Böylelikle, Denizli’miz pandeminin yol açtığı zorluklara yenilmedi! Hatta bu dönemde çalışan sayımızı bile artırdık; ayrıca yıllık ihracat hedefimizin de üstüne çıktık. Ve 2021’i, Türkiye’nin en büyük 9’uncu ihracatçı sanayi şehri olarak kapattık. Bu zor dönemde her türlü güçlüğe rağmen hiçbir işimizi yarım bırakmadık. Hiçbir üyemizi de yalnız bırakmadık; hep beraber her an yanlarındaydık. Hepsini her türlü gelişmeden, yasal düzenlemeden haberdar ettik; eğitimler verdik, bilgilendirdik. İşletmelerine gittik. Her geleni de kabul ettik. Hepsini tek tek dinledik Ne beklediklerini ne halde olduklarını ve neler istediklerini ilk ağızdan öğrendik; bunların hepsini gereken yerlere ilettik. Görevden, sorumluluktan hiç kaçmadık. Yorulmadık yılmadık. Hep beraber çalıştık ve kazandık; Denizli’miz kazandı! Bu süre zarfında, bizden hizmet bekleyen 20 bine yakın ticaret erbabından oluşan üyelerimiz ile esnafımıza kaliteli, hızlı ve doğru hizmet vermemizde sağladığınız ilgi ve destekten dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Yeni yılda daha büyük işler, projeler ile faaliyetlere damgamızı vurmanın azmi ve heyecanı içindeyiz. El birliğiyle ve yine hep birlikte, çok daha güzel günlere ulaşacağız” dedi.

“Denizli Ticaret Odası’nın neler yaptığını her yerde ve her daim anlatmaya devam edeceğiz”

Konuşmasında, geride kalan 1 ay içinde de üyelerinden gelen her türlü bilgi ile talebi değerlendirdiklerini ve bunların doğrultusunda bazı girişimlerde bulunduklarını dile getiren Başkan Erdoğan, ocak ayında neler yaptıklarını da anlattı. Bunlardan, üyeleri arasında geniş bir kitleye hitap eden ve önemli gördüklerini aktardı. Başkan Erdoğan, “Sizleri son 1 aydaki faaliyetlerimizden öne çıkanları hakkında da ayrıntılı bilgilendirmek isterim ‘Denizli Ticaret Odası ne yapar?’, ‘Hangi konularda çalışıyoruz?’, ‘Üyelerimize ne tür hizmetler veriyoruz?’ gibi soruları da bu vesileyle cevaplandırmış olalım. Öncelikle, üyelerimizin istekleri ve sorunlarıyla ilgileniyoruz Yüksek miktarda doğal gaz kullanan üyelerimizden, Enerya tarafından tahakkuk ettirilen doğal gaz güncelleme bedeli ile ilgili şikayetler vardı. Güvence bedeli teminat mektubu alınmış abonelerden, son dönemde ardışık iki ayın tüketim miktarının güncel birim fiyat ile çarpılması sonucunda oluşan tutarın teminat mektubu miktarını aşan kısmının, bu ay abonelerden güvence bedeli farkı olarak talep edildiği bize iletildi ve bu uygulamanın, son dönemde ortaya çıkan yüksek maliyetlerden dolayı zorluk çeken üyelerimizin firmalarında büyük mağduriyete sebep olduğu aktarıldı. Bizden bu konuda da girişimde bulunmamız istendi. Enerya’nın yetkilileri ile görüştük ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca çıkarılan yönetmeliğe istinaden yapılan uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi amacıyla ilgili makamlar nezdinde girişimlerde bulunulması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ile Birlik Başkanımız sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na konuyu yazılı ilettik; takip ediyoruz. Sizlerden gelen öncelikli talepler arasında da yer alan fuarları önemsiyoruz. Gıda ve turizm sektörlerinde daha etkin olabilmeleri amacı ile üyelerimiz için 3-6 nisan arasında İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilecek İspanya ile Akdeniz ülkeleri pazarına hitap eden Alimentaria Barcelona 2022 23’üncü Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı ile Hostelco 2022 Uluslararası Restoran ve Otel Ekipmanları Fuarı’na dair bir iş gezisi organizasyonu yaptık. Başvuruları tamamladık. Yaklaşık 40 firma ve üyelerimizden oluşan bir heyetle katılacağız. Ayrıca 2, 4 ve 12’nci meslek komitelerimizdeki üyelerimize yönelik, 11-12 şubatta İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Emitt Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na yönelik de bir organizasyon planladık. Başvurularını almaya devam ediyoruz. Öte yandan, Denizli Ticaret Odamızın 1’inci Meslek Komitesi’nden gelen üyelerimizle, özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarımızın temsilcilerini kabul ettik. Ödeneklerinde iyileştirme taleplerini görüştük ve konuyu üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’mize yazdık. Beraberinde bizim de üyemiz olan bir grup meslektaşıyla ziyaretimize gelen Denizli İnşaat Malzemesi Satıcıları İş Adamları Derneği Başkanı sayın Hüseyin Çetinkaya ile, sektörlerindeki son gelişmeleri ve üyelerimizin beklentilerini ele aldık. Üretici firmaların satış sözleşmelerine riayet etmemesi, üyelerimizi zor durumda bırakıyordu. Satıcıları sıkıntıya sokan sorunlarının çözümü için ortak hareket etme kararı aldık. Bu konuda, ortak bir basın açıklaması yaptık. Konuyu, TOBB’a da yazdık. Akaryakıt ve LPG ürünlerindeki fiyat artışları kar paylarını artırmazken, sektörde faaliyet gösteren bayilerimiz artan işletme giderlerini karşılayamaz ve faaliyetlerini sürdüremez hale gelmiştir. Ekonomik şartlardan dolayı kâr marjlarının daralması hakkında, sektördeki üyelerimizin teklifleri doğrultusunda ve ilgili komitemizin görüşü alınarak hazırlanan talep yazımızı, muhatabı olan kurumlarımızla makamlara da iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’miz ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Kâtip Üyesi Denizli Milletvekilimiz sayın Şahin Tin’e gönderdik. 18’inci Meslek Komitemizdeki üyelerimizden sigorta acenteliği faaliyetlerini sürdürenlere yönelik Antalya Belek’te gerçekleştirilecek Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yaptık. Talebimiz üzerine bir tanesi de Denizli’mizde kurulacak olan, Model Fabrika olarak da bilinen Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri’nin tanıtım ve bilgilendirmesi üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımızla birlikte internet üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldık. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgi aldık. Canlı yayın yaparak Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nın tanıtımını gerçekleştirdik. Ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’miz ile e-ticaret sitesi yapanlara yönelik, ücretsiz mesleki uzmanlık eğitimleri düzenledik. Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizdeki eğitimlerimize Teknik Tekstil Testleri Eğitimi ile devam ettik. Dönüşüm eğitimlerimizi, üç ana başlık altında gruplandırarak gerçekleştiriyoruz. 19 ocakta teorik, 25-26 ocakta ise Uygulamalı Teknik Tekstil Testleri Eğitimi verdik. Eğitim için üyelerimizi Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’ne götürdük. İlgili üyelerimizin, kamu kurumlarımızın temsilcileri ile Kültür ve Turizm İl Müdürümüz sayın Turhan Veli Akyol’un da katılımıyla, turizm belgeli tesisleri olan üyelerimize yönelik yeni düzenlemelerle ilgili bilgilendirme toplantısı yaptık. Kocaeli Ticaret Odası’nın Tekstil Komitesi’ni kabul ettik. Konuklarımızı, yönetim kurulu üyelerimiz ve ekibimizle ağırladık. Odamızın faaliyetleri ve tekstil sektörümüz ile Denizli’miz hakkında ayrıntılı bilgilendirdik. İş birliği yapılabilecek konularda da istişarede bulunduk. Ziyaretimize gelen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denizli İl Koordinatörümüz sayın Şakir Çınar’la, devlet desteklerindeki son düzenlemeleri istişare ettik. Tüm personelimizin katılımıyla Sıfır Atık Bilgilendirme Toplantısı düzenledik. Odamızdaki birim sorumlularımız ile de Yönetim Sistemleri Gözden Geçirme Toplantısı yaptık” diye konuştu.

Denizli’de kurulan şirket sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5 arttı

Konuşmasının sonunda Denizli’ye dair yılık ve güncel ekonomik verilere de değinen Başkan Erdoğan, Denizli’de kurulan şirket sayısının bir önceki yıla göre yüzde 5 arttığını açıkladı. Erdoğan; “TOBB’un Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan resmi verilere göre, geçen yıl Denizli’de kurulan şirket sayısı 973. Gerçek kişi ticari işletmelerin sayısı ise 465. 10 da kooperatif kuruldu. Yeni kurulan gerçek kişi ticari işletmelerimiz ile kooperatif ve şirketlerimizin toplamı ise 1.448’i buldu. Öte yandan, Türk Patent ve Marka Kurumu’muzun verilerine göre, bir önceki yıl 2.274 olan marka başvurumuz, geçen yıl 2.425’e yükseldi. Yıllık yüzde 6,64’lük bir artışımız var. Faydalı model başvurumuz bir önceki yıl 39 iken, geçen yıl 65’e çıktı. Yüzde 66,67’lik artış oldu. 2020’de 445 olan endüstriyel tasarım başvurumuzun sayısı da 2021’de 667’ye yükseldi. Yüzde 49,89’luk bir artış yakaladık. Dosya sayımızdaki artış oranı ise bu oranı da aştı ve yüzde 75,81 oldu. Patent başvurusu 2020’de 46 iken 2021’de 83’e çıktı. Yüzde 80,43’lük bir artışa imza attık” dedi.

TKDK Denizli Koordinatörü, 11. Çağrı ilanının başvuru şartlarını anlattı

Toplantıya davet edilen TKDK Denizli İl Koordinatörü Şakir Çınar ise kurumunun 11’nci çağrı ilanının ayrıntılarını anlattı. Çınar konuşmasında, ilanın başvurularının 1 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacağının, o nedenle de ilgi duyanların hızlı hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

DTO, GEKA desteğiyle tamamladığı Denizli Vakıf Üniversitesi Fizibilite Raporu’nun ayrıntılarını üyeleriyle paylaştı

Öte yandan, Proje Danışmanı Nezahat Türköz de Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)’ndan destek alan ve tamamlanan Denizli Vakıf Üniversitesi Fizibilite Raporu’nun ayrıntılarını aktardı. Denizli Ticaret Odası’nın bu projesiyle kamuoyunca da çok merak edilen ve şehrin geleceğine yön verecek önemli bir soruya yanıt aradığını belirten Türköz, “İş dünyasına bu konu hakkındaki fikirlerini sorduğumuzda, mesleki ve teknik eğitime yönelik meslek yüksek okulu, fakülteler ile yeni bölümlerin açılmasını istediklerini gördük” dedi.