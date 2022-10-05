DTO’nun fuar desteği sürüyor

Denizli Ticaret Odası (DTO), sektörlere yönelik fuar desteğine devam ederken meslek lisesi öğrencilerini de bu organizasyonlara dahil etti. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yurt içi ve yurt dışı fuar ve iş gezilerine aralıksız devam ettiklerini belirtti.

DTO, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) desteğiyle, yurt dışında ‘Mermer Sektörü İş Gezisi’ gerçekleştirdi. 30 üye ile İtalya’nın Verona kentindeki Uluslararası Mermer Fuarı’na katılan DTO heyetine, İzmir ve Afyon’dan fuara giden 1’er firma da dahil oldu. Fuarı gezen DTO üyeleri, Verona Mermer Sektörü iş gezisi çerçevesinde 1880 yılında kurulmuş bir firmanın üretim tesisine de giderek, incelemelerde bulundu. Taş ocakları ve işleme tesislerindeki imkanı ve işleyişi yerinde gördü. Merak ettiklerini sorma imkanı yakaladı. DTO heyetini fabrika müdürlerinden Marina Panozzo, işletmeleri ve sektörleri hakkında ayrıntılı bilgilendirdi.

MAKTEK’e 25 kişilik heyet gönderdi

Denizli Ticaret Odası ve Denizli Makine Sanayici İş İnsanları Derneği (MAKSİAD) işbirliği ile İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu yıl 7.’si gerçekleştirilen MAKTEK Avrasya 2022 Uluslararası Takım Tezgahları, Metal - Sac İşleme Makineleri, Tutucular - Kesici Takımlar, Kalite Kontrol - Ölçüm Sistemleri, CAD/CAM, PLM Yazılımları ve Üretim Teknolojileri Fuarı’na 25 kişilik bir heyetle katılım sağlandı.

Lojistik, Depolama ve Teknoloji Fuarı’na 35 kişilik lise grubu katıldı

Denizli Ticaret Odası’nın katkılarıyla Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ve Atatürk MTAL Lojistik Bölümü öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan 35 kişilik heyet, Fuar İzmir’deki Lojistik, Depolama ve Teknoloji Fuarı’na katıldı.

“Üyelerimiz, yeni gelişmeleri, ürünleri ve hizmetleri yerinde görüp inceleme imkanı yakaladı”

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, organizasyonlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “İtalya’daki fuarda 1.100 stanttan, 140’ı Türk şirketiydi. Bunların da 22 tanesi Denizli firmasıydı. Fuarı gezen üyelerimiz, Verona Mermer Sektörü iş gezimiz çerçevesinde 1880 yılında kurulmuş bir firmanın üretim tesisine de giderek, incelemelerde bulundu. Daha çok yeraltındaki ocaklarını işleten asırlık firmanın çıkardığı mermeri modern fabrikasında nasıl işlediğini yerinde görerek, tesis ve sektör hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Yurt içinde ise MAKSİAD ile iş birliğiyle metal ve metal işleme ürünleri makina imalatı ve benzeri üretimlerle iştigal eden üyelerimizin bulunduğu DTO 8. Meslek Grubu üyelerimizden oluşan 25 kişilik bir heyetle MAKTEK Avrasya 2022’ye katılım sağladık. Üyelerimiz, sektörlerindeki yeni gelişmeleri, ürünleri ve hizmetleri yerinde görüp inceleme imkanı yakaladı. Diğer taraftan şehrimizdeki mesleki eğitime desteğimiz devam ediyor. Denizli Ticaret Odamızın katkılarıyla öğretmenlerinin rehberliğinde İzmir’deki Lojistik Fuarı’na öğrencilerimizin katılımlarını sağladık. Yeni gelişmeleri ve ürünleri yerinde görmeleri fırsatını yakaladılar” dedi.