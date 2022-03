DTO’nun desteklediği genç yetenek, Tunus’tan çifte altın madalya ile döndü

Uluslararası Gastronomi Festivali için Tunus’a giden genç yetenek Hatice Atmaca’yı yalnız bırakmayan Denizli Ticaret Odası (DTO), mesleki eğitime katkı sağlamaya devam ediyor. Atmaca, Osmanlı mutfağından hazırladığı Hünkâr Beğendi ve Terkibi Çeşidiye isimli yemekleri ile iki ana yemek kategorisinde iki altın madalya birden kazandı.

Denizli Ticaret Odası (DTO), mesleki eğitime katkı sağlamaya devam ediyor. Son olarak Uluslararası Gastronomi Festivali için Tunus’a giden genç yetenek Hatice Atmaca’yı yalnız bırakmadı. Genç kız, desteklerinden dolayı teşekkür etmek için Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ile DTO Başkanı Uğur Erdoğan’ı ziyaret etti. Başkan Erdoğan, başarılı aşçıyı tebrik ederek, “Denizli Ticaret Odası olarak, mesleki eğitimi önemsiyoruz ve her fırsatta meslek liselerimize, mesleki eğitim merkezimize ve buralarda okuyan gençlerimize katkı sağlıyoruz. Hatice kardeşimiz de bize Tunus’a gideceğini söylediğinde, hiç tereddüt etmeden yanında olacağımızı ifade ettik. Kendisi de bizi orada çok iyi temsil etti ve çifte madalya kazandı. Mutluyuz; kendisi ile gurur duyuyoruz. Denizli Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencisi Hatice Atmaca, Tunus’ta bayrağımızı göndere çektirdi. Hem kendisinin hem de Denizli Ticaret Odası’nın adını gastronomide altın harflerle yazdırdı. Türkiye’den Atmaca’nın aralarında bulunduğu 6 isim, Tunus’ta düzenlenen Culinary World Cup Tunisia 2022’ye katıldı. 18 ülkeden 326 yarışmacının yer aldığı yarışmada, Atmaca iki ana yemek kategorisinde yarıştı ve Osmanlı mutfağına ait Hünkar Beğendi ile Terkibi Çeşidiye yemeklerini yapıp tanıttı. 76 jürinin değerlendirmeleri sonrasında da iki altın madalya birden kazanarak yurda döndü” dedi.

“Tunus’tan da iki madalya ile dönüp, bana inananları mahcup etmediğim için sevinçliyim”

Denizli Mesleki Eğitim Merkezi’nde son sınıf öğrencisi olan Hatice Atmaca, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ile, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ı ziyaret edip ilgi ve desteğinden dolayı teşekkür etti. Daha önce de Gastro Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali’nde ana yemek kategorisinde birincilik elde ederek altın madalya, Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’nde ise ana yemek kategorisinde ikincilik ile bir de altın madalya kazanan 18 yaşındaki genç yetenek, başarısını çok araştırma yapmasına bağlıyor. Atmaca, “Çocukluğumdan beri hayalim aşçı olmaktı. Ben de daha okurken bunu yapmaya başladım. Anafartalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 10’uncu sınıf öğrencisi iken uygulamalı bir alana daha çok ihtiyaç duymamdan dolayı okul değişikliği yaparak Denizli Mesleki Eğitim Merkezi’ne kaydoldum. Bu sayede haftanın bir günü örgün eğitim alıyor kalan günlerde de iş ortamında kendimi geliştirebiliyordum. Milli Eğitim Bakanlığı’nın meslek liselerine sunduğu bu imkânla, mesleğimde daha emin adımlarla ilerleyebileceğimi düşünüyorum. Ustalarım ile öğretmenlerime bu noktada sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. İlk olarak Denizli Öğretmen Evi’nde çalıştım, şimdi de Çamlık Kahve Sokağı’nda şefim. Hem okuyor hem de çalışıyor ve yarışmalara katılıyorum. Başarım, çok araştırmama bağlı. Ben katıldığım yarışmalardaki jüriler ile de görüşmeye devam edip, kendimi geliştiriyorum. Örneğin, Terkibi Çeşidiye yemeğinin farklı tarifleri var. Ben bunları deneyip, kendime göre bir tarif oluşturarak, en güzel halini ortaya çıkardım. Şimdiki hedefim ise bir blog yazarı olup tariflerimi orada paylaşmak. Tunus’tan da iki madalya ile dönüp, bana inananları mahcup etmediğim için sevinçliyim. Ülkeme bu gururu yaşatmak, benim için çok önemliydi. Yarışma için beni destekleyen başta Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Uğur Erdoğan olmak üzere Denizli Mesleki Eğitim Merkezi okulu yetkililerimize, Mesleki Eğitim Şube Müdürümüz sayın Mahmut Gürhan ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürümüz sayın Süleyman Ekici’ye çok teşekkür ederim. Bana güvendiler ve her anlamda destek oldular. Ben de onların güvenlerini boşa çıkarmadım. Birinci olup geldim. Çok mutluyum” diye konuştu.

“Hedefimiz mesleki eğitimde yakaladığımız artışı çok daha yukarılara taşımak olacak”

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de ne zaman ihtiyaç duysalar Denizli Ticaret Odası ve Başkanı Uğur Erdoğan’ı yanlarında görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek ilgi, destekleri için teşekkür etti. Ekici, “Uğur Başkanımız, çalışanı seven, gençlerimize ve girişimcilerimize her fırsatta el uzatan değerli bir isim. Bu çocuklar hepimizin. Onları, el birliğiyle daha iyi yerlere getirmek bizim bu vatana borcumuz. Bu kutsal vazifemizde, bize her zaman destek oldunuz, oluyorsunuz; teşekkür ederiz. Denizli’de mesleki eğitimle ilgili başlatmış olduğumuz atılımlara hızla devam ediyoruz. Mesleki eğitimdeki öğrenci sayısının yanı sıra niteliğinin de artmasını önemsiyoruz. Çıraklık Eğitim dediğimiz Mesleki Eğitim Merkezi öğrencimiz Hatice Atmaca, Tunus’taki yemek yarışmasından madalyalarla döndü, bizim için çok büyük bir gurur kaynağı oldu. Tabii bu konuda Denizli Ticaret Odamız çok ciddi destekler verdi; kızımızın çalıştığı işletmeden de destek aldık. Ticaret Odamızın, Denizli’de eğitimin niteliğinin artırılması ile ilgili verdiği destek, çok geniş bir yelpazede. Başta Sayın Başkanımız olmak üzere değerli yönetim kurulu üyelerine ve bize katkı sağlayan, destek veren Ticaret Odamızın tüm mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Uğur Başkanımıza da göstermiş olduğu bu civanmertlikten ve mesleki eğitime vermiş olduğu katkıdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bizim bir hedefimiz de Hatice gibi kızlarımızın ve delikanlılarımızın, gençlerimizin sayısını artırmak ve Denizli’de mesleki eğitimde yakaladığımız artışı çok daha yukarılara taşımak olacak” dedi.

“Türkiye’nin böyle dinamik gençlere ihtiyacı var”

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan da genç yeteneği tebrik ederek, Denizli Ticaret Odası olarak, nitelikli mesleki eğitimi çok önemsediklerini ve her zaman katkı sağladıklarını belirtti. Başkan Erdoğan, “Bu kızımız da bize Tunus’a gideceğini söylediğinde, hiç tereddüt etmeden destek olacağımızı ifade ettik. Kendisi de bizi orada çok iyi temsil edip çifte madalya ile döndü. Mutluyuz, kendisi ile gurur duyuyoruz. Türkiye’nin böyle dinamik gençlere ihtiyacı var. Genç yaşına rağmen Denizli’nin en önemli semtlerinden, işletmelerinden birinde şef olmak ve uluslararası alanda yapılan yarışmalarda altın madalya kazanmak herkesin harcı değildir. Başarıları daim olsun. Kutluyorum” diye konuştu.

“Denizli her alanda olduğu gibi eğitimde de Türkiye’de daha fazla söz sahibi”

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli’de çocuklar ile gençlerin çok daha iyi bir eğitim almaları ve başarılı bireyler olmaları için el birliğiyle çalıştıklarına da dikkat çekti. Başkan Erdoğan, “Milli Eğitim Müdürümüz ile ekibine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü şunu iyi biliyorum ki Denizli her alanda olduğu gibi eğitimde de Türkiye’de daha fazla söz sahibi olabilmek için Müdürümüz Ekici ekibiyle gece gündüz demeden çalışıyor. Gayretini ve çalışmalarını, biz de yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda Hatice kızımızın Tunus’ta yapılan yemek yarışmasında birinci gelmesi, Denizli’miz ve sektör açısından son derece önemlidir. Bunu biz değerli buluyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak çocuklarımızın, eğitimcilerimizin ve özellikle de meslek liselerimizin yanında olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Çünkü geleceğimizin güvence altına alınması ve sektörlerimizin kalkınmasında özellikle ara eleman konusunda meslek okullarıyla başarıya daha hızlı ulaşacağımıza inananlardanım. Onun içindir ki meslek okullarımızla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından bize intikal ettirilen her konuyu etraflıca ele alıp Denizli’nin menfaatine olabilecek her konunun yanında ve arkasında duruyoruz. Hatice’yi, bir kez daha tebrik ediyorum. Başarısının daim olmasını arzu ediyorum. Bundan sonra da dünyanın dört bir tarafında yapılacak her türlü yarışmada ülkemizi, milletimizi ve sektörlerimizi temsil eden her kardeşimizin yanında olacağımızı da ifade etmek istiyorum. Yeter ki bizi temsil etsinler; yeter ki başarılarıyla bizi sevindirsinler ve başka isimlere örnek olsunlar” dedi.

Ziyaretteki heyette Denizli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ali Özgan ile altın madalyalı aşçı Hatice Atmaca’nın çalıştığı turnuvada destek olan Musa Taşan adına İşletme Müdürü Rüya Sert de yer aldı. Onlar da Atmaca’yı kutlayıp, desteklerinden dolayı Başkan Erdoğan’a teşekkür ettiler.

Genç yetenek, başarı çıtasını her geçen gün daha da yükseltiyor

Genç yetenek Atmaca, daha önce de Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Antalya’daki Uluslararası Gastronomi Festivali’nde Yemek Hazırlama ve Sunum Yarışması’na "Terkibi Çeşidiye" yemeği ile katılarak, 30 farklı ülkeden gelen 300’den fazla şef arasından ana yemek kategorisinde 1’incilik derecesi elde etmiş ve altın madalya kazanmıştı. Dünya Aşçılar Birliği (WACS) tarafından 18’incisi düzenlenen İstanbul’daki Kıtalar Arası Mutfak Günleri Yarışması’nda da gümüş madalya aldı.