DTO’nun desteğiyle kurulan lavanta bahçelerinde son hasat yapıldu
DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, LAVANTA SEZONUNU KAPATAN AROMATİK BİTKİ ÜRETİCİLERİNİN HASAT SEVİNCİNE ORTAK OLDU. TARLADA, ÜRETİMİN BAŞINDA ZİYARET ETTİĞİ ÇİFTÇİLERE, BEREKETLİ BİR HASAT DİLEYEN BAŞKAN ERDOĞAN, “DENİZLİ’MİZDE LAVANTA EKİM ALANI YOK DENECEK KADAR AZDI. 5 YILDA 5 KAT ARTARAK, 1000 DEKARA KADAR ÇIKTI” DEDİ.
Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, lavanta sezonunu kapatan aromatik bitki üreticilerinin hasat sevincine ortak oldu. Tarlada, üretimin başında ziyaret ettiği çiftçilere, bereketli bir hasat dileyen Başkan Erdoğan, “Denizli’mizde lavanta ekim alanı yok denecek kadar azdı. 5 yılda 5 kat artarak, 1000 dekara kadar çıktı” dedi.
Pamukkale Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üreticiler Birliği Kurucusu ve Fahri Başkanı Hüseyin Akkaya ile lavanta üreticilerini, Gözler’deki tarlalarında ziyaret eden DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, çiftçilerden lavanta üretimi hakkında bilgi aldı. Üreticilerin altın değerindeki alın terinin, ülke ekonomisine katkı sağladığını belirten Erdoğan, “Ülkemizde üretilen kekiğin yüzde 87,6’sı, Denizli’mizden. Türkiye’nin 1 numaralı kekik üreticisiyiz. Ülkemizde yetiştirilen 17 bin 965 ton kekiğin, 15 bin 729 tonu bizden. Denizli, 90 bin 97 tonla, şaraplık üzüm üretiminde de 1’inci. Sofralık çekirdeksiz üzüm üretiminde ise, 185 bin 524 tonla, Manisa’dan sonra 2’nci. 2 bin 167 tonluk anason üretimiyle ülkemizde 3’üncü. 157 tonluk adaçayı üretimiyle tüm Türkiye’de 2’nci üretici. 5 bin 66 ton haşhaş üretimiyle de ülkemizin haşhaş üreticileri arasında 3’üncü sırada” diye konuştu.
“Tarlalarımızda çok güzel bir görsel şölen de oluştu
İlerleyen yıllarda lavanta ekimini büyülteceğine söyleyen Erdoğan, “Bu işe ilk başladığımız 2015’te, Denizli’mizde lavanta ekim alanı yok denecek kadar azdı. 5 yılda 5 kat artarak, 1000 dekara kadar çıktı. Önümüzdeki yıllarda, 50 bin dekara kadar da çıkarmayı hedefledik. Giderek artan lavantayla, tarlalarımızda çok güzel bir görsel şölen de oluştu; yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü, görüyor. Dünyada en fazla ticareti yapılan uçucu yağ kaynakları arasında yer alan lavanta, dikiminden sonra 15 yıl ürün veriyor. Dekarından 4-12 litre uçucu yağ elde ediliyor” ifadelerini kullandı.
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