DTO’da güven tazeleyen Uğur Erdoğan; "Denizli için daha çok koşturacağız"

Denizli Ticaret Odası’nda (DTO) tamamlanan meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri sonucu güven tazeleyen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Denizli ve daha güçlü sektörler oluşabilmesi için gece gündüz demeden çalışacağız, koşturacağız" dedi.

Denizli’de yaklaşık 20 bin üyesi bulunan Denizli Ticaret Odası’nda seçim heyecanı sona erdi. DTO üyeleri, meslek komitesi ve meclis üyesi seçimini gerçekleştirdi. Tek aday olarak girdiği seçim sonuçlarına göre güven tazeleyen mevcut Başkan Uğur Erdoğan, ikinci kez bu göreve seçilmiş oldu.

“Bu katılımı son derece çok değerli ve kıymetli buluyorum”

Seçimde yaşanan yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Öncelikle tüm üyelere çok teşekkür ediyorum. Seçimlere yoğun bir katılım oldu. Bu da bizi son derece mutlu etti. Başkanlık adayı olmamasına rağmen Denizli’deki sanayicimizin, tüccarımızın, esnafımızın ve üyelerimizin yoğun ilgisi bizleri mutlu etti. Bu yoğun katılım, Denizli çalışanın, üretenin, koşturanın, dokunanın yanında olduğunun net bir göstergesidir. Onun için bu katılımı son derece çok değerli ve kıymetli buluyorum. Biz de inşallah dün olduğu gibi bundan sonra da almış olduğumuz görevi 372 kişilik ekibimizle daha güçlü Denizli ve daha güçlü sektörler oluşabilmesi için gece gündüz demeden çalışacağız, koşturacağız” dedi.

“Tüm komitelerimizde kadınlarımız var”

Önümüzdeki dönemde de kadınlara pozitif ayrımcılık yapılacağını ifade eden Uğur Erdoğan, “Şu an 372 komite üyemizin 30 meslek komitemizde 30’a yakın kadın kardeşimiz var. Yönetimlerimizde ve meclisimizde kadın kardeşlerimiz var. Biz, Denizli Ticaret Odası olarak göreve geldiğimiz günde ve çalışanlara bakıldığında burada pozitif ayrımcılığı net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Çünkü onların olduğu yerde düzenli, disiplinli, daha yoğun bir çalışmayı gözlemledik. Ekibimizle bunu görüyoruz. Tüm komitelerimizde kadınlarımız var” şeklinde konuştu.