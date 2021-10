DTO üyeleri, Anuga 2021 için Köln’de

Gıda ve içecek sektörünün dünya çapında lider fuarı olan Anuga 2021 Köln’de başladı. Fuara, Denizli damga vurdu.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, gıda ve içecek sektöründen üyelerinin yer aldığı DTO kafilesi ile Anuga’ya adeta çıkarma yaptı. Almanya’ya Gıda İhracatı içerikli bilgilendirme toplantısında, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) üyeleri ile de bir araya gelen Başkan Erdoğan, “Denizli olarak, Avrupa en önemli pazarımız. Almanya bu coğrafyadaki kendimize en yakın bulduğumuz iş ortaklarımızdan biri. İki ülke arasındaki en önemli bağımız olan gurbetçilerimiz ve iş insanı Türkler ile ortaklarını da ticari hayatımıza kazandırmak, bu sayede ticari ilişkilerimizi daha da canlandırmak istiyoruz” dedi.

Dünyanın en büyük ve en önemli gıda ve içecek fuarlarından Anuga 2021’e katılan firmalar, sektördeki tüm gelişmeleri ve yenilikleri, diğer katılımcılar ve ziyaretçilerle paylaşıyor.

DTO üyesi iş insanları Anuga’da

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile beraberindekileri, Almanya’da Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Türkiye’nin Köln Konsolosu Özkan Özcan ile Avrupa Denizlililer Derneği Başkanı Ali İnceören karşıladı. Başkan Erdoğan’ın önderliğinde fuarda stant açan Denizlili ihracatçı firmaları yalnız bırakmayan DTO kafilesine, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile Denizli Milletvekili Şahin Tin de eşlik etti.

Denizlili firmaların stantlarını ziyaret ettiler.

Başkan Erdoğan ile beraberindekiler, Denizli’de gıda sektöründe hizmet veren Altıntop Kuruyemiş San Tic. AŞ, Arslanlar Baharat San. ve Tic. Ltd., Berkiz Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Biriz Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd. Şti., Denizli Özstar Makina Ltd. Şti, Seyran Gıda San ve Tic. AŞ ile Türkiye’nin en büyük kuru meyve işleme ve ihracat şirketi Osman Akça AŞ’nin stantlarını ziyaret edip, temsilcileri ile görüştüler.

Başkan Erdoğan, fuarla ilgili olarak “Fuardaki firmalarımızın temsilcilerinden, işletmelerinin faaliyetleri ve ürünleri hakkında bilgi aldık; ayrıca fuar hakkındaki görüşlerini dinledik. Bereketli bir fuar geçirmelerini diledik. Arslanlar Baharat’ın stantını ziyaretimizde Denizli’mizin tıbbi ve aromatik bitkiler potansiyeli, sanayisi ile ticaretini istişare ettik. Firmalarımız oldukça umutlu. Onların pozitif enerjisi, bizi de motive etti. Her fuarda olduğu gibi bugün de onları yalnız bırakmadık. Kafilemizde yer alan firmalarımız da sektördeki yenilikleri yerinde görmeye geldi. Gıda ve tarım sektörü, en önemli ihracat kalemlerimizden biri. Ülkemizde tarım sektörü, eylül ayında aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Bizim firmalarımızın da bunda önemli bir katkısı var. Başarılarının artarak devamını diliyorum” dedi.

Başkan Erdoğan’dan Avrupa’daki gurbetçilere “Denizli’ye yatırım yapın” çağrısı geldi.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Milletvekili Şahin Tin ve DTO kafilesinde yer alan iş insanları, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) üyeleri ile de bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Almanya’ya Gıda İhracatı üzerine bilgilendirme toplantısında, Denizli’nin ekonomisi, sanayisi, turizmi, sektörleri ve ticari potansiyeli ile Denizli Ticaret Odası’nın projelerini anlattı. Gurbetçiler ile Avrupa’daki iş insanlarını Denizli’de yatırım yapmaya davet etti. Toplantıya TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye’nin Düsseldorf Ticaret Ataşeleri Anıl Gürtuna Kaya ve İrem Ekmekçi Konuk, Frankfurt Ticaret Ataşesi Tansu Günendi, TD-IHK Genel Sekreteri Okan Özoğlu, Avrupa Türk Gıdacılar ve Perakendeciler Platformu Koordinatörü Volkan Aydın’ın yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı.

"Denizli, iş birliğine açık, kazançlı çıkacağınız yatırım yapılabilir bir yer"

Başkan Erdoğan, toplantıdaki konuşmasında, Denizli’nin ihracat, sanayi ve ticaret potansiyeline dikkat çekti. Erdoğan, “Denizli’den Almanya’ya kekik ve defne yaprağı, alabalık, leblebi, kuruyemiş, pastane ürünleri ve simit, meyve suyu, domates, turşu ürünleri, su ve benzeri ürünler ihraç ediyoruz. Gıda ürünleri olarak Denizli’den Almanya’ya 2019 yılındaki ihracatımız 15 milyon dolar, 2020 yılındaki ihracatımız 17 milyon dolar, 2021 yılındaki ihracatımız ise şu an için 14 milyon dolar. Öte yandan, Denizli’mizin Almanya’ya toplam ihracatı, geçen yıl 363 milyon 600 bin dolardı. Bu yılın 9 aylık döneminde ise 301 milyon 523 bin dolara ulaştı. Denizli’mizin Almanya’dan toplam ithalatı ise, 2020’de 46 milyon 778 bin dolardı. Bu yılın 8 aylık döneminde 41 milyon dolar oldu. Ülkemizden sipariş geçilen mallar, vaktinde ve istenildiği gibi, satışı yapılacak raflara kadar götürülüp teslim ediliyor. Avrupalı müşterilerimiz, sağladığımız bu avantajın öneminin farkındalar. Bu iş birliğini daha da artırmanın yollarını aramalıyız. Buradaki köprü de en başta bizler ve Avrupa’da iş yapan gurbetçilerimiz ile ortaklarıdır. Sizlere bu konuda çok güveniyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

Almanlar ile gurbetçilere, “Pamukkale ve Laodikya’yı mutlaka görmelisiniz” dedi

Başkan Erdoğan, Denizli’nin turizm potansiyelinin de iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, “Denizli’miz, Türkiye’nin en çok turist çeken 5’inci şehridir. Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Pamukkale’miz, Türkiye’nin önemli turizm merkezleri arasındadır. Her gelenin hayran kaldığı Beyaz Cennet’imizi, 2021’in ilk 8 ayında 786 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Geçen yıl, bu sayı pandemi nedeniyle 393 binde kalmıştı. İçinde Hierapolis antik kentimiz ile Antik Kleopatra termal havuzumuzu da barındıran Pamukkale’miz, bu yıl ziyaretçi sayısı bakımından geçen yılın ilk 8 aylık dönemini ikiye katladı. Bu yıl, sadece Pamukkale’de 1 milyon 200 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefledik. Gelecek yıl, Uzak Doğu pazarının açılmasını, ayrıca Avrupa’dan da ülkemize daha çok turist gelmesini bekliyoruz. Özellikle Pamukkale’mize ve Laodikya’mıza gelenler, bir daha gelmek istiyorlar; sizi de bekliyoruz” diye konuştu.