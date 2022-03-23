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DTO, PAÜ ile iş birliğini artırıyor

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği halinde iş dünyasına yönelik projeler üretmeye dönük çabasını sürdürüyor. DTO Yönetim Kurulu, bu kapsamda Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) akademisyenlerini ağırladı.

DENİZLİ 23.03.2022, 13:25
DTO, PAÜ ile iş birliğini artırıyor

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği halinde iş dünyasına yönelik projeler üretmeye dönük çabasını sürdürüyor. DTO Yönetim Kurulu, bu kapsamda Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) akademisyenlerini ağırladı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. M. Ensar Yeşilyurt beraberinde İİBF öğretim üyelerinden oluşan bir heyetle Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına konuk oldu. İş dünyasına, iş geliştirme, işletmelerde kayıp kaçakları önleyerek verimliliği artırma ve sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik fikirlerini dinledi. Görüşmenin sonunda, PAÜ İİBF ile bazı alanlarda birlikte hareket edilerek, akademisyenlerle iş dünyasına yönelik konularda, sektörlerin yararına olacak ve gelişimini sağlayacak ortak projeler hazırlanarak, DTO ile PAÜ arasındaki iş birliğinin kesintisiz sürdürülüp güçlendirilmesine dair prensip kararı alındı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan ile yönetim kurulu üyeleri, Dr. Mehtap Sarıkaya’nın Sürdürülebilirlik; Prof. Dr. Hakan Aygören ile Doç. Dr. Umut Uyar’ın Finansal Sürdürülebilirlik ve Yeni Gelişmeler Işığında Finansal Hedefler; Dr. M. Ulaş Koyuncuoğlu’nun İşletmelerde Optimizasyon Uygulamaları, Rotalama ve İş Dizaynı Optimizasyonu; Prof. Dr. Oğuz Karadeniz, Doç. Dr. Nagihan Durusoy ve Dr. Sezgi Akbaş’ın Teşvikler ve Sosyal Güvenlikle İlgili Kritik Konular; Prof. Dr. Ayşe İrmiş ve Dr. Hicran U. Dinçer Aydın’ın da Girişimcilik ve Pazarlama İçin Yeni Teknikler konularındaki sunumlarını dinledi.

“Birlikte çok daha güzel işlere, projelere imza atacağız”

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, konuşmasına PAÜ’nün birbirinden değerli isimlerini ağırlamaktan memnun olduklarını söyleyerek başladı. Erdoğan, bilginin, modern çağın en değerli varlığı olduğunun, kendilerinin de doğru bilgiye ulaşmak ve iş dünyasına katkı olarak sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, “Denizli, sanayisiyle bugüne kadar Türkiye’nin ilk 500 ve ikinci 500 sıralamalarında ihracatta da hep ilk 10’larda olmuştur. Bundan sonraki hareketimizin yönü ise teknolojik yatırımlar olacak. Aynı zamanda, katma değeri yüksek ürünlerde neler yapılabilir. Bu konuya eğileceğiz. Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi hazırladık. 10-12 dolar olan ihracat birim değerimizi, 100-150 dolara nasıl çıkarırız. Bunun gayreti içerisine girdik. 3 yıldan beri, gece gündüz demeden dünyanın dört bir tarafını dolaştık. Hindistan’a, Amerika’ya ve Almanya’ya gittik. Bu projeyi hazırladık ve şu an son aşamasındayız. Bir gün şunu hep birlikte övünerek diyeceğiz ki ‘Artık Denizli’mizde de katma değeri yüksek ürünlere geçişle ilgili AR-GE merkezlerimiz var; son teknoloji ürünler üretebileceğiz.’ Üyelerimize bu imkânı tanıyıp artık ‘Sizlerin katkısı ve desteği ile silah sanayi, ilaç sanayi aynı zamanda uçak ve otomobil sanayi ile ilgili bir şeyler yapmamız, üretmemiz gerekiyor’ demeliyiz. Model Fabrikamız ile de sürdürülebilirlik ve verimin artırılması konularındaki fiili ilk adımı atacağız. Makine Mühendisleri Odamızla protokol yaptık; işletmelerde enerji verimliliğini artırma çalışmaları başlattık. Sizlerle de sinerji oluşturup güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Sizinle de bazı alanlarda birlikte hareket ederek, akademisyenlerimizle iş dünyamıza yönelik konularda, sektörlerimizin yararına olacak ve daha da gelişmelerini sağlayacak ortak projeler hazırlayarak, DTO ile PAÜ arasındaki iş birliğinin kesintisiz sürdürülüp güçlendirilmesine dair adımlar atalım. Bugün burada en azından bu yönde bir prensip kararı alalım” dedi.

“Çalışmalarınızı takdir ediyor, hayranlıkla izliyoruz”

Sunumunda Teşvikler, Sosyal Güvenlikle İlgili Kritik Konulara yer veren Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ise, Ticaret Odası’nın çalışmalarını büyük bir zevkle izlediğini ifade ederek, özellikle Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi’nin devrim niteliğinde büyük ve Denizli sanayisinin dönüm noktası olarak gördüğü bir girişim olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Karadeniz, “Katma değer arttığında, iş kollarındaki çalışma koşulları da düzeliyor. Katma değer arttığı zaman ücret de artıyor. İşçi işveren arasındaki uyuşmazlık azalıyor ve iş gücü verimliliği artıyor. Ticaret Odası’ndaki son yıllardaki bu gelişimi ben görüyorum ve çok da mutlu oluyorum. Üstelik iş yapmaya bu kadar da hevesli bir başkan ve yönetim kurulu varken, ben çok daha iyi işler de yapacağınızı düşünüyorum. Bizler de akademisyenler olarak sizlerle elimizden geleni vermeye, Denizli ve Türkiye ekonomisi için yapmaya hazırız” dedi.

“Vizyoner çabalarınızı görüyor ve destekliyoruz”

PAÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. M. Ensar Yeşilyurt da kendilerini kabul eden Başkan Erdoğan ile DTO Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. Prof. Dr. Yeşilyurt, “Özellikle bu son dönemdeki göstermiş olduğunuz vizyoner çabaları, hayranlıkla izliyoruz. Teknik Tekstile Dönüşüm Projeniz bence Denizli’nin tekstil sanayiye yönlendikten sonraki ikinci büyük kırılma, değişim ve gelişim noktası olacak. Biz, böyle düşünüyoruz. Çünkü, sadece ürün üretmek değil, onu katma değeri yükseltmek daha önemli. İkincisi de kurumsal kapasiteyi geliştirmek çok önemli. Yani sadece başkanın veya yönetim kurulunun kurumsal kapasitesi geliştiği zaman bir şehir ilerlemiyor. Şehirdeki her bireyin ve işletmenin kurumsal kapasitesinin güçlenmesi gerekiyor. İşte bu kapsamda, biz de arkadaşlarımız da işletmelerin iş dünyasının kendi başına yapamayacağı konularda rehber olmaya çalışıyoruz. Sizler de bizim gibi öncüsünüz; belli amaçlara odaklanmış bir şekilde çalışıyorsunuz. Akademik araştırmaların iş dünyasına aktarılması üniversitelerin görevi. Dolayısıyla, bu görevimizi yapabilmek için sizlerle beraber hareket edecek ve daha hızlı ilerleyeceğiz” diye konuştu.

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