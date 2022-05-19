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DTO, HOMETEX’de adım atmadık yer bırakmadı

Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizlili 86 firmanın stant açtığı ve alanında dünyanın en büyük ikinci organizasyonu olan HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı’na, ilgili sektörlerden ziyaret etmek isteyen 20 üyesiyle çıkarma yaptı. Fuarın açılışında Başkan Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi.

DENİZLİ 19.05.2022, 09:21
DTO, HOMETEX’de adım atmadık yer bırakmadı

Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizlili 86 firmanın stant açtığı ve alanında dünyanın en büyük ikinci organizasyonu olan HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı’na, ilgili sektörlerden ziyaret etmek isteyen 20 üyesiyle çıkarma yaptı. Fuarın açılışında Başkan Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi.

İstanbul’da devam eden HOMETEX 26. Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı’na giden DTO Başkanı Uğur Erdoğan’ın beraberinde DTO üyelerinden oluşan 20 kişilik ziyaretçi heyetinin yanı sıra tekstilci iş adamları DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya ile DTO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşevli de yer aldı. Heyete, firma ziyaretlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nun Katip Üyesi Denizli Milletvekili Şahin Tin eşlik etti. Başkan Erdoğan, DENİB’in stantları ile fuardaki Denizlili firmaların stantlarını sırayla ziyaret ederek sahipleri ile çalışanlarından işleri, sektörleri ve fuardaki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ile de bir araya geldi

Firma ziyaretleri sonrasında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in onur konuğu olduğu HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı’nın açılış törenine katıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ile bir araya geldi. Sonrasında ise Bakan Bilgin ile görüştü.

“İhracatçılarımız, ürünleriyle Denizli’mizi de tanıtıyorlar”

Başkan Erdoğan, firma ziyaretleri sonrasında ulusal ajanslar ve Denizli’deki yerel televizyon kanalları ile yayıncılara, fuar ve sektör hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tekstil sektöründeki yatırımcıları, Denizli’nin ihracatı ve ticaretindeki öncü kuvveti olarak nitelendirdi. Başkan Erdoğan, “Onlar, bizim modern akıncılarımız. Tekstil sektöründeki yatırımcılarımız, şehrimizi ve ürünlerimizi dünyanın dört bir tarafına taşımaktadırlar. Ev tekstili teriminin mucidi ve sektörde yerleşmesinin öncüsü, dünyadaki 1 numaralı üreticisi ve ihracatçısı hemşerilerimiz, dokumacılığın anavatanı Denizli’mizde ilmek ilmek ürüne dönüşen emeğini İstanbul’daki HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı’nda stant açarak görücüye çıkardı. Denizli Ticaret Odası olarak bu fuarda da üyelerimize destek olduk. Moral ve motivasyonlarını yükseltmek için İstanbul’da da onları yalnız bırakmadık; stantlarını ziyaret ederek fikirlerini aldık. Fuarın da değerlendirmesini yaptık. Bu arada gördük ki 2 yıldır fuar yapılamadığı için alıcılar böyle bir ortamı özlemiş. İhtiyaçlarını gidermek için dünyanın dört bir tarafından İstanbul’a gelmişler. Fuarın ve görüşmelerin verimli olduğunu duymak, bizi son derece mutlu etti” diye konuştu.

Denizlili 86 firma, stantlarıyla göz kamaştırdı

Başkan Erdoğan ayrıca, Denizli Ticaret Odası olarak, büyük fuar organizasyonlarını her zaman Denizli’nin ve sektörlerin daha fazla tanınması ve tanıtılması açısından da önemli bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti. Erdoğan, “İhracatımızın temel direği olan tekstilcilerimizin üstün çabası yadsınamaz. Bu sektörde binlerce girişimcisiyle yer alan Denizli Ticaret Odamız ile üyeleri, emin adımlarla dünyaya açılıyorlar. Ev tekstili ve aksesuarlarından oluşan ürünlerini, HOMETEX Fuarı’ndaki stantlarında yurdun çeşitli yerleri ile dünyanın farklı noktalarından gelen birbirinden seçici katılımcıların dikkatine sundular. Hem şehrimizi ve sanayisini tanıttılar hem de ekonomimize itici güç oldular, oluyorlar. 86 firmamızla adeta çıkarma yaptığımız fuarda, Denizli’miz stantları, ürünleri ve ev sahipliğiyle yine göz kamaştırdı. Firmalarımız, fuarın en çok kapısı çalınan katılımcısı oldu. Firmalarımızın ve Denizli Ticaret Odamızın üyelerinin temaslarının bu yıl geçen yıllara göre daha fazla kazanca dönüşmesini temenni ediyorum. Dilerim firmalarımızın her görüşmesi alışverişe dönüşür; ticaret yapabilecekleri yeni bir kazanç kapısı olur. Bereketli bir fuar olmasını diliyorum” dedi.

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