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DTO, hizmeti üyelerinin ayağına götürüyor

DTO’NUN DENİZLİ’DE TEKNİK TEKSTİLE DÖNÜŞÜM PROJESİ EKİBİ, HİZMETİ ÜYELERİNİN AYAĞINA GÖTÜRÜYOR. PROJEYİ MERAK EDEREK TALEPTE BULUNAN FİRMALARI ZİYARET EDEN EKİP, DENİZLİ’DE TEKNİK TEKSTİLE DÖNÜŞÜM PROJESİ’NİN AYRINTILARINI VE AMACINI ANLATMAYA BAŞLADI.

DENİZLİ 31.08.2020, 16:20
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DTO, hizmeti üyelerinin ayağına götürüyor

DTO’nun Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi ekibi, hizmeti üyelerinin ayağına götürüyor. Projeyi merak ederek talepte bulunan firmaları ziyaret eden ekip, Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesinin ayrıntılarını ve amacını anlatmaya başladı.

Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi ekibi, sahaya indi; projelerine ilgi duyan ve davette bulunan işletmeleri ziyaret etmeye başladı. Aralarında Portekizli bir uzmanın da yer aldığı teknik ekip, DTO Başkanı Uğur Erdoğanile birlikte, Denizli iş dünyası temsilcileri bilgilendirdi. Şimdi de projeye ilgi duyan ve davette bulunan firmaların yetkilileri ve uzmanlarıyla görüşmeye başlayan ekip ilgili firmalarla bir araya geldi ve proje hakkında bilgi verdi. DTO’nun teknik tekstil ekibi, ziyaret ettikleri firmalarda görüştükleri isimlerle, fikir alışverişinde de bulundu. DTO’nun Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi’nin, Denizli sanayisinde çığır açacak ve Denizli’ye çağ atlatacak büyük bir organizasyon olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, “Odamız, 94 yıllık tarihinde, şehrin sanayisi ve ticaretinde önemli işlere imza atmıştır. Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemiz de gerek Avrupa Birliği’nden hibe edilen 5 milyon Euro bütçesi, gerekse alanında bir ilk olması açısından bunlar arasında ayrı bir yere sahip. Denizli’de ekonomik hayatı doğrudan ve dolaylı etkileyebilecek her konu ve gelişmeye önem veren bir anlayışla hareket ettik. Bu proje, işte bu anlamda çok önemli bir girişimdir. Teknik Tekstile Dönüşüm Projemiz için de bir yönetim merkezi oluşturduk ve uzmanlardan oluşan bir ekip kurduk. Bu ekibimize gerekli talimatı da verdim; üyelerimizin ve ilgi duyan işletmelerimizin daveti üzerine ayaklarına kadar gidip, projemizi ayrıntılarıyla anlatacaklar. Merak edilenleri de cevapsız bırakmayacaklar, sorularını yanıtlayacaklar. Ayrıca, varsa önerileri ile beklentilerini de not alacaklar. Bu bağlamda, ön saha çalışmasına başladık. Güzel de geri dönüşler aldık” dedi.

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