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DTO, Denizli OCB’de teknoloji üssü kuruyor

Denizli Ticaret Odası (DTO), “Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm” projesi’de yeni bir aşamaya geçti. Gerekli cihazlar gelmeye başladı.

DENİZLİ 15.01.2021, 16:10
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DTO, Denizli OCB’de teknoloji üssü kuruyor

Denizli Ticaret Odası (DTO), “Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm” projesi’de yeni bir aşamaya geçti. Gerekli cihazlar gelmeye başladı.

Cihazların kurulumu aşamasında yerinde incelemede bulunan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nin, yeni ürünler elde etmek için çalışma yürütecek firmalara büyük bir kolaylık sağlayacağını ve Denizli sanayisinde inovatif üretim anlamında çığır açacağını, Denizli’de klasik tekstil üretiminden teknik tekstile dönüşüm sürecini de hızlandıracağını söyledi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Teknik Tekstil Merkezi’ndeki çalışmaları inceledi; gelinen aşama hakkında yerinde bilgi aldı. Başkan Erdoğan’a, DTO Genel Sekreter Yardımcısı Tekstil Mühendisi Akay Gündoğan eşlik etti. Yeni gelen makinalar ile merkezin elektrik ve iklimlendirme sisteminin kurulumunu bizzat takip eden Başkan Erdoğan, Genel Sekreter Yardımcısı Gündoğan’dan projenin ve merkezin kurulum çalışmalarının genel gidişatı hakkında da bilgi aldı.

Projede yeni bir aşamaya geçildi

Başkan Erdoğan, projelerinin yeni bir aşamaya geçtiğine dikkat çekti. Erdoğan, “Ülkemizden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mıza sunulan 500 projenin içinden seçilmiş iki projeden biri olan, Denizli açısından çok önemsediğimiz Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizle OSB’de kuracağımız Denizli Teknik Tekstil Merkezimiz için gerekli makine ve teçhizatımızın dörtte üçü geldi. Bu merkezimiz sayesinde, Denizli’mizi, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin dışında, bire on katacak yüksek katma değerli ürünlerle tanıştıracağız. OSB’de oluşturmaya başladığımız yerimizde, 12 ayrı sektörde yeni ürünler elde etmek için çalışmalar yürütüp, sanayimize yön verecek inovatif ürünlerin portatif üretimlerini gerçekleştirebileceğiz.” dedi.

DTO’nun projesi, tüm ülkede ses getirdi

Başkan Erdoğan, projelerinin tüm ülkede ses getirdiğinin de altını çizdi. Denizli’de yatırım yapma aşamasındaki bazı firmaların kendilerinden bilgi aldıktan sonra, teknik tekstile yönelmiş olduklarını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Erdoğan, “Projemiz, sadece Denizli’de değil Türkiye’de ses getirdi. Bizi, İstanbul ve Gaziantep gibi hatırı sayılır birçok ilden oda başkanlarımız ile arkadaşlarımız aradı; arıyorlar. Onlara, teknik tekstil ve OSB’deki merkezimizle ilgili bilgi veriyoruz. Projemizi, basında ve internet sitelerinde gören sanayicilerimizden de yoğun talep var. İçeriği ile ilgili bizlerden ve ekibimizden bilgi alıyorlar; belli sektörlerde yatırım yapma aşamasında olup da bizi dinledikten sonra teknik tekstile yatırım yapma kararı almaları da bizleri sevindiriyor. Bu arada hemen hatırlatayım; bu tür konularda Denizli Ticaret Odamızın bünyesindeki iştirakimiz Denizli ABİGEM’deki ekibimiz de istenmesi halinde proje hazırlıyor. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG’un yedek aksam ve parçalarının belli bölümlerinin Denizli Teknik Tekstil Merkezi’mizde üretilmesiyle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOGG’un CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş’la görüştük; projemizi, merkezimizi ve konuyu anlattık. İnşallah Denizli’mize bununla ilgili, güçlü ve büyük yatırımlar gelir diye umuyor ve bekliyoruz” diye konuştu.

1000 metrekarelik alana Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nin makinaları kuruluyor

Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nin ilk aşamada 1000 metrekarelik bir alanda kurulacağını ancak, ihtiyaç halinde bu alanı daha da büyütebileceklerini belirten Başkan Erdoğan, yer konusunda kendilerine destek veren Denizli Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) yönetimine teşekkür etti. Denizli Teknik Tekstil Merkezi’ni, konuyla ilgili üyelerinin yoğunlukta bulunduğu bir bölge olan OSB’de inşa ederek, bu derece önemli bir imkânı onların ayaklarına kadar götürmek istediklerini, bunun hem projeye olan ilgiyi hem de elde edilecek verimi arttıracağına inandıklarını kaydetti. Ayrıca, Denizli sanayisinde çığır açacak ve Denizli’ye çağ atlatacak bir teknoloji üssü kurduklarını vurguladı. Erdoğan, şöyle konuştu:

“Şehrimiz açısından büyük öneme sahip olan Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemize, Denizli Organize Sanayi Bölgemiz de destek sağladı. OSB Yönetim Kurulu Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Denizli OSB’de kuracağımız Denizli Teknik Tekstil Merkezimiz, 1000 metrekarelik bir alan ancak, burayı daha da büyütebiliriz. Şu anda kurulma aşamasında; makinelerimizi ve teçhizatımızı teslim alıyoruz. Makinaların kurulumu bittikten sonra, burası büyük ve örnek bir teknoloji üssü haline gelecek. Yine buradaki çalışmaların sonucunda da hep beraber, yenilikçi ve teknik tekstil üretimiyle ilgili farklı ürünleri göreceğiz. Göreve geldiğimiz gün, Denizli Ticaret Odamızda yeni bir anlayışı hâkim kılmayı ve daha büyük bir Denizli ile güçlü yarınlara yelken açmayı hedeflemiştik; dinamik ve tecrübeli ekibimizin eşsiz emekleri ile hazırladığımız farklı ve yenilikçi projelerimizle, bunu gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte, Denizli’mizin gücüne güç katmak istiyoruz. Burada sanayicilerimizden beklentimiz ise, projemize ilgi göstererek desteklemeleridir”
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