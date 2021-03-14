Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Başkan Erdoğan; “Ülkemiz tüm dünyada olduğu gibi bir yılı aşkın bir süredir korona virüs salgınıyla mücadele ediyor. Bu mücadelenin başkahramanları ise sağlık çalışanları, tıp camiamızdır. Bu kutsal mücadelede hayatını kaybeden sağlık şehitlerimize ise Allah’tan rahmet, aileleri ile meslektaşlarına da baş sağlığı diliyorum” dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında; “Ülkemiz tüm dünyada olduğu gibi bir yılı aşkın bir süredir korona virüs salgınıyla mücadele ediyor. Bu mücadelenin başkahramanları ise sağlık çalışanları, tıp camiamızdır. Kahramanlarımızın, Tıp Bayramı’nı canı gönülden kutluyor, hayati derecede önem arz eden özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tıp camiası, tarihinin en yoğun ve zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Ancak, Türk sağlık teşkilatı, bu zorlu süreçten de alnının akıyla çıkmasını bilecektir. Ülkemizdeki sağlık çalışanları, bugüne kadar alkışı hak eden bir performansla, örnek bir mücadele sergilemişlerdir. Eşten çocuktan, anadan babadan uzakta kalarak ve çok büyük bir özveri örneği göstererek, yeri geldiğinde izinlerinden bile feragat edip durmadan, yorulmadan çalışmışlardır. Bugün eğer diğer ülkeler gibi çok zor durumda değilsek, onların bu özverili yaklaşımları ve eşsiz gayretleri sayesindedir. Bu kutsal mücadelede hayatını kaybeden sağlık şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ile meslektaşlarına baş sağlığı diliyorum. Her şeye rağmen canı pahasına da olsa mücadeleyi elden bırakmayan sağlık çalışanlarımızın da Tıp Bayramı’nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur buldukları, başarılı oldukları, çok daha güzel günler diliyorum. Bu vesileyle, vatandaşımıza da seslenmek istiyorum, kurallara uyalım, sağlık çalışanlarımızı koruyalım. Kurallara uyalım, sağlığımızı koruyalım. Kurallara uyalım, Denizli’mizi koruyalım!” dedi.