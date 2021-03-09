DTO Başkanı Erdoğan’dan Miraç Kandili mesajı yayımladı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, mübarek üç aylar ile Miraç Kandili’ne ulaşabilmenin huzur ve sevincini yaşadığını belirten Başkan Erdoğan; “Bu kutsal gecenin bize çok daha güzel günler getirmesini ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının sona ermesini diliyorum. Miraç Kandilimiz, tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirsin” dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Yazılı olarak yayınladığı mesajında Başkan Erdoğan; “Malum olduğu üzere, korona virüs sebebiyle, son bir yıldır bazı sıkıntılar yaşıyoruz. İnsanlar, zaruretten aralarına mesafe koydu. Çocuklarımız okullarından uzak kaldı; bizler işlerimizde problemler yaşadık. Ve her şeyin başının sağlık olduğunu daha iyi anladık. Hayatın değerini de daha iyi kavradığımız bu günlerde, mübarek üç aylar içinde yer alan Miraç Kandili’ni idrak ediyoruz. Bu gece vesilesiyle, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının sona ermesini diliyoruz. Bu önemli gecenin tüm insanlığa başta sağlık olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesini de temenni ediyoruz. Ve üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum” dedi.