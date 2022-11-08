DTO Başkanı Erdoğan’dan Horozkentspor’a destek

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye Kadınlar 1. Ligi’nde Denizli’yi temsil eden Horozkentspor’un Samsun İlk Adım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor’u 4-1 mağlup ettiği maçı izleyerek moral desteği verdi.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan Türkiye Kadınlar 1. Ligi 4. haftasında Şirinköy Sahası’nda oynanan Horozkentspor- Samsun İlk Adım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor karşılaşmasını izledi. Ev sahibi takımın 4-1 kazandığı karşılaşmayı taraftarlarla birlikte izleyen Başkan Erdoğan kulüp yönetimi ile bir araya geldi. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Müsabaka bitiminde sahaya inerek futbolcularla bir araya gelen ve alınan galibiyetten dolayı kutlayan Başkan Erdoğan futbolcu teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Her zaman sporun ve sporcunun yanında olacağız”

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan alınan farklı galibiyetten dolayı takımı kutladığını belirterek, “Öncelikle çocuklarımı kutluyorum, onları tebrik ediyorum. Ortam çok güzel iyi bir ortamda çok başarılı bir futbol ortaya koydular. Ayrıca taraftarlar da büyük destek verdiler. Onlarla birlikte maç izledik. Bir araya geldik. İsmimiz Uğur Uğurlu geldik. Gayet iyiydi. Her şey çok güzel inşallah bundan sonra ki süreçte de çocuklarımızın daha da başarılı olabilmesi için de biz Denizli Ticaret Odası ve abileri olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz” dedi.

“Spor tanıtım için önemli bir araç”

Sporun her bir branşına sahip çıkılmasının gerektiğini dile getiren Başkan Erdoğan, “Eğer onların yanında güçlü destekler olursa o özgüvenle daha başarılı yarınlara gideceğimizin altını çizmek isterim. Herkesin tüm taraftarların ve özellikle ailelerin burada olması oldukça önemli. Onlara da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Spor sadece bir ilin değil ülkenin de tanıtımına büyük katkı sağlar. Bu yüzden spor çok önemli. Onun için Denizli’miz de sporun her türlüsüne destek verilmesi sahip çıkılması lazım. Sivil Toplum Kuruluşlarından tutun da yerel yönetimler ve halk desteğini alıp başarılarımızı artırmamız lazım. Spor en hızlı ülkenin şehirlerin tanıtımında en etkili unsurların başında geldiğini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.