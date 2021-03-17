DTO Başkanı Erdoğan’dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan; “Tarihten silinmek istenen milletimiz, tarihe mal olan bir var oluş mücadelesi vererek destan yazmıştır. Bizler de bu destanı her zaman hafızalarımızda tutuyoruz. Çünkü, geçmişinden ders almayanlar, geleceğini inşa edemezler!” dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü’ne dair mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajında Başkan Erdoğan; “Ecdadımızın tarihe altın harflerle yazdığı Çanakkale Zaferi, tarihimizin en önemli askeri zaferlerinden biridir. Milletimizin, birlik ve beraberliğinin en güçlü emaresi, imkansızlıklara bakmadan ve takılmadan, canı pahasına vatan savunmasının yapıldığı yegane mücadelelerimizden biridir. Tarihten silinmek istenen Türk Milleti, bir var oluş mücadelesi vererek tarihi bir destan yazmıştır. Ve bugün bizler bu zaferin çok çetin mücadeleler sonrasında kazanıldığı bilinciyle hareket edip, atalarımızın çok zor şartlarda imkansızlıkla da baş ederek bu vatanı bizlere emanet ettiklerini unutmuyor, her zaman hatırlıyoruz. Şunu iyi biliyoruz ki, geçmişinden ders almayanlar, geleceğini inşa edemezler! Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale’deki gibi tarihimiz boyunca vatanı, milleti ve ay yıldızlı al bayrağı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi, rahmetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum. Şehitlerimizin aziz ruhları şad olsun. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler de gazilerimiz ve yakınları ile şehitlerimizin ailelerinin olsun” dedi.