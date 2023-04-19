DTO Başkanı Erdoğan; “Toplumca kucaklaşacağımız güzel bir bayram diliyorum”
DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, "RAMAZAN BAYRAMI'NI MİLLETÇE HUZUR VE SAĞLIK İÇİNDE, ŞEKER TADINDA GEÇİRMEYİ DİLİYORUM. HALKIMIZIN, HEMŞEHRİLERİMİZİN BAYRAMINI CANI GÖNÜLDEN EN İYİ DİLEKLERİMLE KUTLUYORUM" DEDİ.
Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "Ramazan Bayramı’nı milletçe huzur ve sağlık içinde, şeker tadında geçirmeyi diliyorum. Halkımızın, hemşehrilerimizin bayramını canı gönülden en iyi dileklerimle kutluyorum" dedi.
DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bayramlar, milletimizin hep beraber aynı heyecan ve duyguları paylaştığı, önemli ve güzel günlerdir. Ramazan Bayramımız da bu özel ve anlamlı günlerin en başında gelen müstesna zaman dilimlerinden biridir. Milletimizin gönüllerinin bir ve beraber olduğu bayramlarımızda, aile efradımızın yanında akrabalarımızla komşularımız başta olmak üzere gencinden yaşlısına, yalnız yaşayan vatandaşımızla tanıdıklarımızdan yetim ve acizlere kadar herkesi hatırlayıp aramak, buluşmak ve kucaklaşmakla, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemiş olacağız. Elbirliğiyle onların bayram heyecanını paylaşmak, bu özel günleri milletçe gerçek anlamda bayram havasında yaşamamıza da vesile olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, üyelerimizin ve halkımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularla kutluyor, küçüklerin gözlerinden, milletimizin çınarları durumundaki aziz büyüklerimizin ise ellerinden öpüyorum. Ramazan Bayramımız, başta ülkemiz olmak üzere tüm Müslümanların ve insanlığın huzur bulmasına, birlik ve dirliğine vesile olsun."