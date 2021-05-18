DTO Başkanı Erdoğan; “Gençlerimiz aydınlık geleceğimizdir”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladığı mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Millî Mücadele’nin kıvılcımının atıldığı 19 Mayıs’ı, ülkemizin geleceğinin teminatı olan gençlerimize armağan etmekle, onlara verdiği önemin büyüklüğünü göstermiştir. Bizler de gençlerimize sonsuz güveniyor, onları geleceğimiz olarak görüyoruz” dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamasında; “Hem öğretileri hem de yaptıklarıyla tüm dünyanın takdirini kazanmış bir lider olan Atatürk, ‘Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri, onlara bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak! Bütün ümidim gençliktedir.’ demiştir. Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin başladığı 19 Mayıs’ı, gençlerimize armağan etmekle de onlara verdiği önemi tüm dünyaya göstermiştir. Gençlerimiz, ülkemizin en kıymetli hazinesi ve umudumuzdur. Toplumsal değerlerimize sahip çıkan gençlerimiz, istiklal ve istikbal mücadelemizde dün olduğu gibi bugün de en ön safta yer almaktadırlar. Genç beyinlerimiz, Türkiye’mizi kalkındıracak hamlelere imza atan, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamızdaki en büyük faktördürler. Biz, gençlerimize güveniyoruz; onları geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan savunmasında şehit düşen kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Gazilerimize, şükranlarımızı sunuyorum. Halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.