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DTO Başkanı Erdoğan, faaliyetlerini medya sektörüne aktardı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, medya sektöründeki basın mensubu DTO üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Odalarındaki projeleri ile faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi aktarırken, görüş ve öneriler aldı.

DENİZLİ 25.04.2022, 19:14
DTO Başkanı Erdoğan, faaliyetlerini medya sektörüne aktardı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, medya sektöründeki basın mensubu DTO üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Odalarındaki projeleri ile faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi aktarırken, görüş ve öneriler aldı.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, basın mensuplarını ağırladığı iftar yemeği öncesinde konuklarıyla aynı serviste yolculuk etti. Misafirlerini kapıda karşıladı. Davetlilerle bir süre sohbet edip, çeşitli konularda istişarede bulundu. Davet, Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) Başkanı Muhammet Karaçay ve yönetim kurulu üyeleri ile mesleğin duayen isimleriyle gençler buluştu. Derin sohbetlere ev sahipliği yapan etkinlikte, renkli görüntüler oluştu. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, iftar duasının hemen ardından kısa bir konuşmayla “Hoş geldiniz” dediği basın mensuplarına, odadaki faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi aktardı, projelerinden bahsetti. Başkan Erdoğan, Denizli’de hep ilklerin, şu ana kadar olmayan yeni ve farklı projeler ile işlerin peşinde koştuklarını, bu çerçevede de 3 yıl önce Denizli’de “Teknik Tekstile Dönüşüm” projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Erdoğan, “Türkiye’deki 500 proje içinden TOBB’a bağlı 2 odadan biri olarak seçilen Avrupa Birliği destekli projemizin bütçesi 100 milyon TL’dir ve yüzde 100’ü hibedir. Projemizin son teknoloji makinalarla donattığımız merkezi için Denizli Organize Sanayi Bölgemizde bin metrekarelik bir alan hazırladık. Önümüzdeki ay buranın açılışını yapıp, zamanla şehrimize yeni yatırımcılar getirmek istiyoruz. Projemiz çerçevesinde isteyen firmalarımızın kayıp kaçaklarını tespit edip, enerjiyi daha verimli kullanmalarını sağlamak için de çalışmalar başlattık. İlgili firmalarımızla çalıştaylar da düzenledik. Ayrıca, proje yararlanıcımız durumundaki firmalarımızı hem tekstil hem de teknik tekstil fuarına götüreceğiz” diye konuştu.

“Dünyanın dört bir tarafındaki fuarlar ile üyelerimiz gelişmeleri yerinde takip ediyor”

Başkan Erdoğan ayrıca, Denizli Ticaret Odası’nın en büyük ve önemli faaliyetlerinden birinin de üyelerinin fuar ziyaretleri gerçekleştirmesi olduğunu dile getirdi. Bu sayede ihracatçı firmalar kervanına yeni isimler kazandırdıklarını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı. Erdoğan, “Odamızın 30 meslek komitesindeki üyelerini, dünyanın dört bir tarafındaki fuar organizasyonlarına götürüyoruz. Üyelerimizin bu sayede yeni gelişmeleri yerinde takip ederek ve yeni pazarlar keşfederek işlerinde ilerlemesi, Denizli’mizin ve ülkemizin gelişimine de katkı sağlayacaktır. Mesela bu şehirden 5 yıl önce inşaat malzemesi ihracatı yok denecek kadar azdı. Bu sektördeki üyelerimizin yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılım sağlamasıyla, 50’nin üzerinde firmamız ihracat yapmaya başladı. Bu bizler açısından çok kıymetli bir gelişmedir. Üyelerimizin öneri, fikir ve eleştirilerinin bizim çalışmalarımıza yön verebilmesi için pandemi döneminde 1600’e yakın esnafımızı bizzat yerinde ziyaret edip, tek tek dinledik. Üyelerimizin faaliyetlerimizi değerlendirmesi amacıyla anket yaptırıyoruz. Bize iletilen her türlü öneri ve eleştiriyi, ekiplerimiz ve idari organlarımızla ayrıntılı ele alıyoruz” dedi.

“Denizli Ticaret Odası ailesi olarak, her türlü eleştiri ve önerinize açığız”

Başkan Erdoğan, her fırsatta faaliyetleri ve projelerinin genel gidişatı ile yeni çalışmalarına yön verecek türden fikirleri istişare ettiğini belirttiği basın mensuplarıyla da sık sık bir araya gelip, sektörler ile ekonomiyi değerlendirmeyi önemsediğini de ifade etti. Erdoğan, “Sizlerle çeşitli konuları geniş olarak istişare etmeyi canı gönülden arzuluyorum. Çünkü, sizler bu şehirdeki konulara ve gelişmelerine vakıfsınız, yakın tanığısınız. Denizli Ticaret Odası ailesi olarak, her türlü eleştiri ve önerinize açığız. Bunları bize söylemeniz, Denizli’ye ve Ticaret Odamıza katkı sağlar. Katılımınızdan dolayı Denizli Ticaret Odası ailesi adına sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı da kutluyorum” diye ifade etti.

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