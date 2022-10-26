DTO ailesi, Başkan Zolan’la bir araya geldi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bir süre önce genel kurullarını tamamlayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan ve yeni yönetimini kabul etti. Kabulden dolayı teşekkür eden DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Göreve geldiğimiz andan itibaren hem Denizli’mize, hem sektörlerimize, aynı zamanda ticaret odamıza yapmış olduğunuz katkıları biz ve Denizli biliyor, bu anlamda çok teşekkür ediyoruz” dedi. DTO’nun 20 bin 100 üyesinin bulunduğunu ve kentin en büyük sivil toplum kuruluşu olduklarını belirten Erdoğan, pandemi dönemi ve seçim sürecini anlatarak, “Denizli’mize sağlayacağımız en güçlü katkıyı, hep birlikte aynı masa etrafında ortaya koymaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz” dedi.

“Şehrimize güzel eserler bırakmayı Allah’ım nasip etsin”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, DTO’nun yoğun katılımla bir seçim maratonu yaşadığını belirterek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Ticaret Odası’nın kurulduğu günden beri Denizli’nin ileri gitmesine ve birçok güzel işlerin ortaya çıkmasına vesile olduğunu belirten Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Bu sizinle birlikte daha da artarak yoluna devam etmiştir. Onun için öncelikle şehrimize verdiğiniz olumlu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Başta siz ve Meclis Başkanı olmak üzere yeni yönetiminize ve meclisinize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah birlikte güzel işler yapmayı, şehrimize güzel eserler bırakmayı Allah’ım nasip etsin.”