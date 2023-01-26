DTO 2022’yi 20 bin 574 üyeye ulaşarak kapattı

Denizli Ticaret Odası (DTO), yılın ilk DTO Meclis Toplantısı’nı yaptı. Geride kalan yılın genel bir değerlendirmesini yapan Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, 2022’yi 20 bin 574 üyeye ulaşarak kapattıklarını açıkladı.

DTO’ya sadece geçen ay 251, geçen yıl ise yıllık ortalamanın çok çok üstüne çıkarak 2.000’e yakın üye kaydettiklerini duyurdu. Ayrıca, Denizli’deki yabancı sermayeli firmaların sayısının 341’e yükseldiğini, geçen ay 8 geçen yıl ise 78 firma kazandıklarını da vurguladı.

“Bir önceki yıla göre artış oranımız yüzde 26’yı buldu” diyen Başkan Erdoğan, “Kentimizde geçen yıl kurulan şirket sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 31 arttı. Kurulan şirket sayımız, aralıkta bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 72, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yaklaşık yüzde 107 arttı. Geçen yıl kurulan 440 gerçek kişi işletmemizle ise, ülke genelinde iller arasında 11’inci sırada yer aldık. Öte yandan oda olarak kaydettiğimiz üye sayısında, bir önceki yıla göre yüzde 16’lık bir artışa imza attık. Toplam üye sayımız da son 1 yılda yaklaşık yüzde 7 arttı” dedi.

DTO Meclisi’nin 2023 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya’nın idaresinde DTO hizmet binasında gerçekleştirildi. Gündemin görüşülmesinin ardından DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, uluslararası piyasalarla Türkiye ve Denizli ekonomisinde son bir ayda meydana gelen gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu. Avrupa Birliği ülkelerinin Denizlili ihracatçıların bir numaralı pazarı olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moddys’in 2023’te euro bölgesi ülkelerinin yüzde 60’ının resesyona gireceğini ileri sürdüğüne dikkat çekti.

Yabancı şirketlerdeki artış yüzde 27,8

Başkan Erdoğan ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre ülke genelinde geçen yıl kurulan şirket sayısının 2021’e kıyasla yüzde 27,8 arttığını söyledi. Erdoğan, “Yabancı yatırımcıların da Türkiye’ye ilgisi artıyor. Ülkemizde geçen yıl kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı, 2010’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı; 20 bin 135’e ulaştı. Yine TOBB tarafından geçen yılın son ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, aylık bazda yüzde 8,5 arttı. 2022’de onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı ise 2021’e kıyasla yüzde 5,3 yükseldi. TOBB Sanayi Veri Tabanındaki aktif kapasite raporlarının sayısı da son 1 yılda yüzde 12,1’lik bir yükseliş kaydetti. Öte yandan toplam çalışan sayısı, geçen ay 2021’in aralık ayına göre yaklaşık yüzde 8,6 arttı” dedi.

Denizli’deki yabancı sermayeli firma sayısı 341’e çıktı

Başkan Erdoğan, Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli’de de yabancı sermayeli firma sayısında da artış olduğunu söyledi. Erdoğan, “Şehrimizdeki yabancı sermayeli firma sayısı, 341’e çıktı. Geçen ay 8, geçen yıl ise 78 firma daha kazandık. Bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 25,81. Bu şirketlerdeki yabancı sermaye oranı, yüzde 62,38. İranlılar 70 firmayla ilk sırada; Almanlar ise 65 firmayla ikinci” diye konuştu.

Geçen ay 251 üye kaydettiklerini de açıklayan Başkan Erdoğan, “117 firmamız ise kaydını sildirdi. 20 firmamız, tasfiye sürecine girdi. Kaydettiğimiz üye sayısında, bir önceki yıla göre yüzde 16,37’lik bir artışa imza attık. Toplam üye sayımız ise 1 yılda yüzde 6,67 arttı. Üye profilimizde, 10.488 işletmeyle en çok limitet şirketler yer alıyor. Sayıları 7.006’yı bulan hakiki şahıs firmalarımız, ikinci sırada. Sayıları 2.631’e ulaşan anonim şirketlerimiz ise üçüncü sırada. Geride kalan yılı, 20.574 üyeyle kapattık. Geçen yıl kaydettiğimiz üye sayısı yaklaşık 2.000. Geçen yıl kurulan 440 gerçek kişi işletmemizle, iller arasında 11’inci sıraya yerleştik. Kentimizde geçen yıl kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 31,04 arttı. Yeni kurulan şirket sayımız, aralıkta bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 71,7, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yaklaşık yüzde 106,82 arttı” dedi.

“Yatırımlarla istihdamda da artış var”

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, 2021’in ekim ayında 238 bin seviyesinde bulunan 4/A dahilinde aktif sigortalı çalışan sayısının geçen yıl aynı ayda 250 bini geçtiğini de ifade etti. Erdoğan, “İstihdamda, bir önceki yıla göre yüzde 5,03’lük bir artış yakaladık. 11 aylık dönemde geçen yıl önceki yılın aynı dönemine göre sektörel yatırım teşvik belgesi sayısında ise yüzde 23,47’lik, 5 milyar 307 milyon TL’yi bulan yatırımla yatırım tutarında yüzde 44,2’lik, yaklaşık 2.972 istihdamla da istihdam artış oranında yüzde 4,3’lük bir artışa imza attık” dedi.

Başkan Erdoğan ayrıca, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin verilerine göre, Denizli’deki karşılıksız çeklerin sayısının aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,43 oranında azaldığına da dikkat çekti.

Denizli’nin ihracatı 4,7 milyar doları aştı

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı ve son aylarda baş gösteren küresel çaptaki resesyona rağmen Denizli ihracatının 2022’de 4 milyar 702 milyon 476 bin dolara ulaştığını da kaydetti. Erdoğan, “Geçen yıl, ülkemizin 9’uncu ihracatçı şehri olduk. Ege Bölgesi’nde ise İzmir ve Manisa’nın ardından en yüksek dış satıma imza atan 3’üncü ihracatçı şehir olduk. 175 ülkeye ihracat yaptık. En önemli alıcımız konumundaki Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımızı, bir önceki yıla göre yüzde 3,91 artırdık. İhracatımızın yüzde 67,67’sini, Avrupa’ya yaptık. Sektörel olarak baktığımızda ise çelik sektörümüz geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20,78’lik bir artışa imza attı. Elektrik ve elektronik sektöründeki artış da yüzde 4,37’e ulaştı” diye konuştu.

“Enerji fiyatlarındaki indirim, üretim ve ihracata pozitif yansıyacaktır”

Bu arada iş dünyasının çağrılarını karşılıksız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Başkan Erdoğan, “Sanayi elektriğindeki indirimin ardından yine sanayide kullanılan doğal gazda yapılan yüzde 13,1 ila yüzde 25,11 arasındaki indirim, üretime ve ihracata pozitif yansıyacaktır. Bu konuda iş dünyamızın çağrısına kulak veren Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetimizdeki ilgili bakanlıklarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Türkiye ihracatı da rekor kırdı

Geçen yılın son ayında aylık 22 milyar 914 milyon 521 bin dolara, yıllık da 254 milyar 209 milyon 535 bin dolara ulaşan ülke ihracatında da Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Geride bırakılan yılda bir önceki yıla göre 60 ilin ihracatı artarken, 2 ilin dış satımında da değişiklik olmadı. Geçen yıl Türkiye’nin Afrika ülkelerine ihracatı da rekor kırdı. Türkiye’nin 1 milyar dolardan fazla ihracat yaptığı ülke sayısı ise 2022’de bir önceki yıla göre 4 artarak 47’ye çıktı. Sanayi sektörü, geçen yıl 185 milyar doları aşan dış satımla, ihracatta tarihi zirveye ulaştı. 2022’deki ülke ihracatının yüzde 73’ünü karşıladı. Bu arada tekstil ve ham maddeleri sektörü, geçen yıl tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi.