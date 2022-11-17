DTB ve DTO yönetimi, yeni projeler için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi

DENİZLİ (İHA) – Denizli Ticaret Borsası (DTB) ve Denizli Ticaret Odası (DTO) meclis ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Denizli’de yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projelerle ilgili olarak TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüş alışverişinde bulundu.

Denizli Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, DTB Meclis Başkanı İbrahim Yayan, DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya’nın başkanlık ettiği Denizli heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Toplantıda Başkan Tefenlili ve Başkan Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na devam eden ve yapılacak projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“TOBB Başkanımızdan üyelerimiz için ne istesek hep olumlu sonuç aldık”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili; “Seçim süreci bitti. Bundan sonra bize çalışmak düşüyor.Sektörümüze ve üyelerimize hizmet etmek düşüyor. Allah ömür verirse 4 yıl daha Denizli’mize bu hizmeti vermeye gayret edeceğiz. Ticaret Borsası olarak, Ticaret Odası ile birlikte TOBB Başkanımızı ziyaret ettik. Çok da güzel oldu. Başkanımızdan biz ne istesek, ne zaman arasak üyelerimiz adına hep olumlu sonuç aldık. Onun için çok teşekkür ederiz. Biz memnunuz. İnşallah beraber çalışmaya devam ederiz. İnşallah Genel Kurul’da Başkanımızı yeniden Başkan olarak görmek istiyoruz. Başkanımıza destek veriyoruz. Destekçisiyiz. İnşallah tekrar seçilir ve bu hizmetlere devam eder” ifadelerini kullandı.

“Yoğun bir katılımla geldik”

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Biz düğün havasında bir seçim gerçekleştirdik. Çalışanın koşturanın mücadele edenin şehirler yanında olur. Buradan tüm esnafımıza, ticaret erbabımıza, sanayicimize ve ihracatçımıza teşekkürlerimi sunuyorum. TOBB Başkanımıza özellikle yoğun bir katılımla geldik. Özellikle pandemi döneminde bizim sahadan kendilerine aktarmış olduğumuz, sektörlerden gelen 169 tane konuyu bizzat kendisine ilettik. O da bizzat takip etti. İlgili Bakanlara iletti. Cumhurbaşkanımıza konuları taşıdı. Hızlı bir şekilde sonuç aldık. İhracatımızı, istihdamımızı, üretimimizi artırarak devam ettirdik. Burada da TOBB önderliğinde, Cumhurbaşkanımızın onayı ve takdiri ile Bakanlarımızın da emeğiyle hızlı sonuçlar elde ettik. Rifat Başkanımıza buradan canı gönülden teşekkür ediyorum”