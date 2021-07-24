DSO Başkanı Keçeci 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı yayımladı

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Müjdat Keçeci, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Müjdat Keçeci, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı; “Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması, "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak her yıl 24 Temmuz’da kutlanmaktadır. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Bu düşüncelerle; Denizli’nin sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmelerine çalışmalarıyla katkı sağlayan yerel basın çalışanları başta olmak üzere bütün basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.