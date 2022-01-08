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DSİ’nin Denizli’deki içme suyu yatırımları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Denizli’nin de aralarında bulunduğu birçok bölgede içme suyu yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

DENİZLİ 08.01.2022, 13:42
DSİ’nin Denizli’deki içme suyu yatırımları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Denizli’nin de aralarında bulunduğu birçok bölgede içme suyu yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 11. Kalkınma Planı ve Tarım Şurası kararları doğrultusunda Bölgesel Kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere sulama yatırımlarını hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmaya, ülkemizi su yatırımları ile ihya etmeye devam ediyor.

Kırsal Kalkınmanın Anahtarı Sulama Yatırımları

110 bin hektarlık Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Projesi, 55 bin hektar Çumra 3. Merhale Projesi, 235 bin hektar Silvan Projesi, 134 bin hektar Aşağı Fırat 2.Merhale Projesi bunlardan sadece birkaçı olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Ayrıca Dünya Bankası Finansmanı İle Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında su tasarrufu sağlamak ve suyun daha ekonomik kullanılması amacıyla sulamalarda kapalı sistem rehabilitasyonu çalışmalarını başlattık. Toplam 50 bin 398 hektar alana sahip olan bu projeler; Isparta Atabey, Manisa Alaşehir, Konya Ereğli İvriz Sol Sahil ve Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Sulamalarıdır” dedi.

GAP’ta Sulanan Alan yüzde 58’ya yükseldi

Bölgesel gelim projelerinden GAP’ın toplam sulama alanı 1 milyon 58 bin hektar olup sulamaya açılan alan oranı yüzde 58’e yükseldiğinin altını çizerek, GAP’ta sulama projelerinin en önemli bölümü olan ana kanalların büyük bir kısmı tamamlanmıştır. İnşa edilen kanallardan Şanlıurfa-Mardin Ana Kanalı adeta suni bir nehir gibidir. 221 km uzunluğundaki ana kanalın debisi 200 m3/s olup Kızılırmak Nehri’nin Mart ayı debisine eşittir. GAP tamamlandığında; sulama – enerji ve içme suyu faydası olmak üzere milli ekonomiye yıllık toplam 6.7 milyar dolar katkı sağlanacağını söyledi.

“KOP, GAP’tan sonra en büyük sulama projesidir”

KOP’un ise GAP’tan sonra en büyük sulama yatırımı olma özelliğini taşıdığını ifade eden Genel Müdür Yıldız, “Konya’nın su rüyasını gerçekleştirmek için uygulamaya konulan toplam 1 milyon 550 bin hektar olan sulama alanının yüzde 70 ’i hizmete alınmış, projenin kilit tesisi olan Mavi Tünel Projesi’nden ovaya su aktarılmaya başlanmıştır. KOP tamamlandığında milli ekonomiye yıllık toplam 3,12 milyar dolar katkı sağlanacaktır. 2021 yılının ülkemizde kurak bir yıl olarak geçmesine rağmen sulamalarda çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadığının altını çizerek, Sulama Birliklerimizin başarılı çalışmaları sayesinde sulama sezonları başarıyla tamamlanmıştır. Bununla birlikte sulamada modern şebekeye geçerek büyük tasarruf sağladık. Hizmete açılan alanlarda, borulu şebekeyle sulanan arazimizi yüzde 6’dan yüzde 29’lara çıkardık. Ülkemiz genelinde sulama yatırımlarıyla beraber eş zamanlı yürüttüğümüz arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinde 2021 yılı sonu itibarıyla toplamda 6,02 milyon hektar alanda toplulaştırma tescil çalışmaları tamamlanmıştır. Arazi toplulaştırma projelerinde 2023 yılı hedefimiz, 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma tescil çalışmalarının tamamlanmasıdır” dedi.

“Şehirlerimize memba kalitesinde içme suyu temin ettik”

İçme suyu yatırımları kapsamında; 81 il için hazırlanan İçme Suyu Eylem Planları ile illerin 2040, 2050 ve 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedefleri doğrultusunda şehirlere memba kalitesinde içme suyu temin çalışmalarının devam ettiğini belirten Yıldız, “2021 yılı sonunda 49 milyon kişiye yaklaşık yıllık 5 milyar metreküp içme kullanma suyu temin ettik. Bu yatırımlar yapılmamış olsaydı 44 il kısmen veya tamamen susuz kalacaktı. Bununla birlikte Ankara’nın asırlık rüyası olan ve 31,5 km ile Türkiye’nin en uzun içme suyu tünelini içinde barındıran Gerede Sistemini tamamladık. Gerede sistemi sayesinde Başkentimiz Ankara’ya yıllık 226 milyon metreküp su aktarılacak ve 2050’ye kadar su problemi yaşanmayacaktır. Kilis Yukarı Afrin Barajı, Gaziantep Düzbağ ve Konya Mavi Tünel İçmesuyu Projeleri ise hizmete aldığımız diğer projelerden bazılarıdır. Ayrıca Samsun 19 Mayıs, Denizli, Trabzon, Çanakkale, Nazilli, Milas, İzmir Karaburun, Çorum Koçhisar 2. Merhale, Adıyaman Besni Gölbaşı ve daha birçok yerde içme suyu yatırım çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer taraftan öncelikli olarak içme suyu temin edilen veya edilmesi planlanan havzalarda genellikle baraj, gölet gibi depolamaların membaındaki kirlilik tehdidi oluşturan atık suların toplanması, arıtılarak yeniden kullanıma kazandırılması ve kontrollü deşarjı ile ilgili çalışmalar kapsamında atık su tesisleri de inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.

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