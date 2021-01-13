DSİ son 18 yılda Denizli’de 18 baraj ve 10 gölet yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda Denizli’ye 203 adet tesis ile 3 milyar 342 milyon 465 bin 967 TL yatırım yaptıklarını açıkladı. DSİ, tarım arazilerinde en yüksek faydayı sağlamak ve dışa bağımlı olmamak için çalışmalarına devam ediyor.

DSİ, Denizli’ye yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor. Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.

“Sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Ege’nin verimli topraklarını sulamaya açıyoruz”

Son 18 yılda Denizli ilinde inşa edilen 72 sulama tesisi ile 856 bin 827 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını belirten Genel Müdür Yıldız, “Denizli topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 1 milyar 103 milyon 346 bin 300 TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Denizli’miz için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 10 adet sulama inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 10 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 96 Bin 590 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 150 milyon 700 bin TL katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Denizli zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır” dedi.

“İnşaatı devam eden 3 gölet ile 10 bin 870 dekar arazi daha sulamaya açılacaktır”

Su kaynaklarını değerlendirmek için yeni baraj ve gölet inşa ettiklerini belirten Yıldız, “Diğer taraftan Denizlili vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Denizli’nin su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 3 göletin yapım çalışmalarının devam ediyoruz. İnşaatı devam eden 2 adet içme suyu tesisin 2026 yılı sonuna kadar tamamlayarak, toplamda 669 bin kişi için yılda 34,84 milyon metreküp içme suyu temin edilecektir” diye konuştu.

“Denizli’de taşkın riskini azaltıyoruz”

Denizli ilinde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 88 adet taşkın koruma tesisi ile 97 yerleşim yeri ve 107 bin 350 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 8 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Yıldız, “Baraj ve gölet çalışmalarımızın yanında düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak olan Yeraltı Barajı İnşa çalışmalarımız kapsamında Denizli’ ilimizde 3 adet depolama tesisi çalışmalarımız devam etmektedir. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.