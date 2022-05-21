Dr. Güngör: “Yılda 1 kez check-up yaptırılmalı”

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Dündar Güngör hastalıkların erken teşhis ve tedavisinde hayat kurtarıcı bir öneme sahip olan check-up taramalarının tüm bireyler için yılda 1 kez yapılmasını önerdi.

Kan şekerinden karaciğer enzimlerine kadar bütün tahlillerin yapıldığı check-up hakkında bilgiler veren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Dahiliye (İç Hastalıkları) Uzmanı Dr. Dündar Güngör, sağlıklı bireylerin yılda en az 1 defa check-up yaptırmasının hastalıkların erken teşhisi için çok önemli olduğu söyledi. Check-up taramalarının hastalıkların tedavi sürecinde doktorlara destek olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Dündar Güngör, “Check-up aslında ‘kontrol etmek’ demektir. Fakat biz tıbbi olarak bunu ‘hastaların tetkiklerini yaptırmak’ olarak değerlendiriyoruz. Check-up aslında hastalıkları önceden tespit edebilmek için kullanılıyor. Hastalar bize check-up için başvurduğunda kan şekerinden karaciğer enzimlerine, kanser testlerine kadar bütün tetkikleri yapıyoruz. Bu yapılan tetkikler sırasında hastanın önemli bir rahatsızlığı veya kendisinin de bilmediği bir sağlık sorunu olup olmadığı ortaya çıkıyor. Bu işimiz açısından bize yol gösteriyor. Hastalar bize daha çok belirti olmadan gelir ama kontrollü gelenler de var. Kontrollü gelen hastalar farklı şikayetler için başvururken, beklemediği başka rahatsızlığı da ortaya çıkabiliyor. Bizler bu sayede diğer sağlık sorunlarını da öğrenmiş oluyoruz. Check-up yaptıran hastaların eğer vücudunda kanser veya tümör var ise erken tedavi imkanımız oluyor” dedi.

“Çocuklar küçük olduğu için hastalık olmaz anlayışı çok yanlıştır”

Sağlık taramalarını her yaş grubunda bulunan kişilerin yaptırabileceğini anlatan Dr. Güngör, ‘Çocuklarda hastalık olmaz’ anlayışıyla check-up yaptırmamanın doğru olmadığını savundu. Dr. Güngör, “Check-up çocukluktan ileri yaşlara kadar herkese yapılabilir. ‘Çocuklar küçük olduğu için hastalık olmaz’ anlayışı çok yanlıştır. Her hangi bir yaş grubu ayrımı yapılmadan herkes sağlık taraması yaptırmalı. Bizler check-up taramasının yılda 1 defa yapmasını öneriyoruz. Ama 6 ayda bir yaptıran hastalarımız da bulunuyor. Bu işlemin amacı hastalıklarda erken teşhistir. Bu erken teşhis sayesinde hastaların zarar görmesini engellemiş oluyoruz” diye konuştu.