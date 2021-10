Dr. Faydacı, meme kanserine karşı kadınları bilgilendirdi

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında Merkezefendi Belediyesi ve Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri’nde seminer düzenlendi.

Merkezefendi Belediyesi ve Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Merkezefendi’ye ait kadın ve çocuk yaşam merkezlerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında bir seminer düzenledi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Umut Faydacı düzenlenen seminere katıldı.

Merkezefendi, Gümüşçay, Sevindik’te yer alan Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri’nde soruları yanıtlayarak meme kanseri hakkında önemli bilgiler veren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Umut Faydacı, Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu ve her hastalıkta olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhisin hayat kurtardığının vurgulayan Op. Dr. Umut Faydacı, “Kadınlarda yaygın olarak görülen meme kanserinde kadınlar bu konuda çekiniyorlar. Oysa meme kanseri her 8 kadından 1’inde karşımıza çıkıyor ve artık yaş seçmiyor. Geçtiğimiz günlerde 28 yaşında genç bir anneye meme kanseri tanısı koyduk. Her ay 15 dakika ayırarak kendinizi kontrol etmeniz, ayna karşısında kendinizi muayene etmeniz büyük önem taşıyor. Bunu evlerinizde ayna karşısına geçerek yapabilirsiniz. İlk muayene yöntemi, ayna karşısına geçerek her iki kolunuzu serbestçe yanlarda, omuzlar dik olacak şekilde belinize koyun. Önden ve her iki yana dönerek memelerin büyüklüğüne, derinin rengine, şekline, meme başlarına, meme altı bölgelerine ve koltuk altlarına bakın. İkinci muayene yönteminde ellerinizi yine ayna karşısında yukarı kaldırın. Bu sırada memeler, meme başları ve koltuk altı bölgelerine bakın. Koltukaltlarında kabarıklık olup olmadığına dikkat edin. Her iki muayene yönteminde de meme derisinde çekinti, memede portakal kabuğu görünümü, memede kızarıklık, memede yumru, meme başlarında çökme, meme başlarında yanma, acıma ya da akıntı varsa doktorunuza başvurun. Temennimiz erken teşhis koyarak kanserin ilk evlerinde müdahale edebilmek. Kansere yakalanmamak için sizlerin de gerekli bilgiye sahip olması gerekiyor. Bizler de bu amaçla buradayız, bizi sizlerle buluşturduğu ve nazik davetleri için Başkan Şeniz Doğan’a da çok teşekkür ediyorum, bu bilgilendirme toplantıları daha sık yapılmalı”dedi. Seminere katılan kadınlar da merak ettikleri soruları Op. Dr Umut Faydacı’ya yönelterek cevap aldılar.

“Meme kanserinde erken tanı, erken teşhis ve tedavi çok çok önemli”

Meme kanserinde erken tanı, erken teşhis ve tedavinin çok önemli olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir kadın başkan olarak Merkezefendi’de yaşayan kadınlarımızın sağlığı, bilinçlendirilmesi çok önemli. Meme kanserinin farkındalığı da çok önemli. Kadınlarda fazla görülen bir kanser türü maalesef. Sık sık kontrol edilmesi gereken bir durum. Meme kanserinde erken tanı, erken teşhis ve tedavi çok çok önemli. Bu anlamda sizlerin de en kısa zamanda belirli aralıklarla kontrol edilmeniz gerekiyor. Asla bunu ihmal etmeyin. Bugün bizleri bu konuda bilgilendiren ve davetimizi geri çevirmeyen Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Umut Faydacı’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.