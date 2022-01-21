DOSTEK öğrencileri hobi bahçesiyle çevre bilinci kazanıyor

Denizli eğitiminin öncü okullarından DOSTEK Koleji, öğrencilere çevre bilinci aşılamak ve boş zamanlarını kaliteli geçirmelerini sağlamak için hobi bahçesi yaptı.

Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ve Organize Sanayi Bölgesi Ziraat Müdürlüğü’nden de destek geldi. Ziraat Müdürlüğü yetkilileri tarafından öğrenci ve öğretmenlere bitkilerle ilgili eğitim verilecek. Öğrenciler hobi bahçesinin ilk fidanlarını dikti. Okul Müdürü Saadettin Dumlu, “Öğrencilerimiz boş kalan vakitlerde hem eğlensin hem öğrensin diye böyle bir bahçe düşündük. Çocuklarımıza doğa sevgisini aşılacağız. Öğrencilerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz” diye konuştu.

DOSTEK Koleji öğrencileri için çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Okul yönetimi, öğrencilerin boş kalan vakitlerinde çevre bilinci kazandırmak ve organik tarımla tanıştırmak amacıyla, hobi bahçesi yaptı. Öğrenciler bitkilerin dikip hasat yapabilecek. Bahçede öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de süs bitkisi yetiştirebilecek.

OSB’den hobi bahçesine tam destek

Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ve Organize Sanayi Bölgesi Ziraat Müdürlüğü de hobi bahçesine destek verdi. Ziraat Müdürlüğü görevlileri belli zamanlarda okula gelip bitkiler, toprak sulama, bitki çeşitleri gibi konularda öğretmen ve öğrencilere eğitimler verecek. DOSTEK öğrencileri ilk fidanları, toprakla buluşturdu. Hobi bahçesiyle kısa sürede okul bahçesi de daha güzel bir görüntüye kavuşacak.

“Okul dört duvardan ibaret değildir”

DOSTEK Koleji Müdürü Saadettin Dumlu, okulun dört duvardan ibaret olmadığını öğrencilerin gelişimi için böyle bir bahçenin şart olduğunu belirtti. Dumlu “Öğrencilerimize çevre bilincini aşılamak amacıyla okulun içerisine hobi bahçesi yapmaya karar verdik. Öğrencilerimiz bu sayede serbest zamanlarını bu şekilde değerlendirebilecek” dedi.

Çocukların toprakla uğraşarak kendilerini daha da geliştireceğini söyleyen Dumlu “Çocuklarımız bitkilerin nasıl yetiştirildiğini, nasıl büyüyüp olgunlaştığını birebir gözlemleme imkanına sahip olacak. DOSTEK Koleji olarak öğrencilerimiz için daima en iyisini yapmak için durmadan çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.