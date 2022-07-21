DOSTEK Koleji’nde talep patlaması

Birbirinden başarılı öğrenciler yetiştiren DOSTEK Koleji’nde bu yılda talep patlaması yaşandı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin, gençlerimize nitelikli mesleki eğitim vermek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan devir alarak özel teknik koleje dönüştürdüğü Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ( DOSTEK ) Koleji’nde bu yıl talep patlaması yaşandı. 9. Sınıflarda 220 öğrenci kontenjanı olan DOSTEK’te eğitim görmek için, 27 Temmuz tarihinde sona erecek olan ön kayıtlar için kontenjanın çok üzerinde öğrenci başvurdu. OSB yönetiminin yanı sıra sanayicilerin de destek verdiği okulu tercih eden öğrencilere burs verilmekte olup, Denizli OSB yönetimi de mesleki eğitime ve okula ilgiyi artırmak için okul kıyafetlerini, öğle yemeklerini ve servisi ücretsiz olarak sağlamakta.

‘Elektrik Elektronik Teknolojileri’, ‘Endüstri Otomasyon Teknolojileri’, ‘Makine Teknolojisi’, ‘Moda Tasarımı’ ve ‘Tekstil Teknolojisi’ alanlarında eğitim veren okula 2022-2023 eğitim öğretim yılında kontenjanın üzerinde başvuru yapıldı. Tam gün eğitim verilen okulda öğrenciler mesleki eğitimin yanı sıra kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile kendilerini geliştirirken, psikolojik danışmanlık ve öğrenci koçluğuyla akademik ve mesleki kariyerleri konusunda yönlendiriliyor.

"Yoğun ilgi, yüzlerce başvuru"

Bu yıl talep patlamasının yaşandığını belirten Dostek Okul Müdürü Saadettin Dumlu, okul yönetiminin ön kayıt için LGS’de Anadolu Meslek Programına 280 puan barajı koyduğunu, Anadolu Teknik Programı’na LGS’de yüzde 14’lik dilimin altında öğrenci kabul edilmediğini vurgulayarak; “ Organize bölgemizdeki İşletmelerimizin ilgili yetkililerinden ve okul yetkililerinden oluşan mülakat komisyonunca yapılacak mülakatlar sonunda elde edilen “Okul Yerleştirme Puan Üstünlüğüne” göre kesin kayıt işlemleri yapılacaktır. Boş kontenjan kalması halinde yedek listeden öğrenci alınacaktır. Okulumuzun amacı; öğrencilerimizi, mesleğini severek yapan, önce kendine sonra ailesine ve ülkesine faydalı olacak şekilde mesleki becerileri üzerine geliştirmek, İşletmelerin teknik ve kalifiye eleman desteğini sağlamaktır. Okulumuza, mesleki ve teknik alanlarda en iyi şartlarda yetiştirilmeyi bekleyen bütün öğrencilerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu okul adeta bir fabrika”

Doğru ve uygulanabilir program ve projelerle, mesleki deneyime sahip ve bu deneyimi yükseköğretime taşıyabilecek akademik altyapıyı kazanarak yetiştirilecek öğrencilerin; uygulamalı eğitim, nitelikli rehberlik hizmetleri ve son teknolojik donanımlarla geliştirildiğine dikkat çeken DOSTEK Kurucu Başkanı ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz: “Profesyonel eğitim kadromuzla, uygun öğrenim programının oluşturulacağı; ders, kurs, eğitici çalışmalar ve ders dışı gelişim alanlarının birlikte planlandığı kurumumuzda, bireysel ilgiler, teknik beceriler ve akademik başarılar desteklenmektedir. Bu okul adeta bir fabrika. Bu okulu bitiren çocuklarımızın bir altın bilezikleri olacak. Buradan yetişen gençlerimiz sanayimizin inovatif gelişim ve dönüşümüne büyük katkı sağlayacaklar. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz son teknolojik sistemler kullanılarak verilen eğitimle firmalarımızın nitelikli personel ihtiyacını yani Denizli Organize Sanayi Bölgemizdeki işletmelerin iş gücünü büyük ölçüde karşılayacak” dedi.