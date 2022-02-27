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DOSTEK Koleji, Kütahyalı başkanları ağırladı

DENİZLİ (İHA) – Kütahya’nın Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ile Türkiye Beyazay Derneği Denizli Şube Başkanı Dilek Yüksel Kahveci, AK Parti Genel Merkez Demokrasi ve Hakem Kurulu Üyesi, Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necip Filiz’i ve kurucularından olduğu Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji’ni (DOSTEK) ziyaret etti.

DENİZLİ 27.02.2022, 09:29
DOSTEK Koleji, Kütahyalı başkanları ağırladı

DENİZLİ (İHA) – Kütahya’nın Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ile Türkiye Beyazay Derneği Denizli Şube Başkanı Dilek Yüksel Kahveci, AK Parti Genel Merkez Demokrasi ve Hakem Kurulu Üyesi, Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necip Filiz’i ve kurucularından olduğu Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji’ni (DOSTEK) ziyaret etti.

Öğrencilerinin akademik başarılarının yanında sosyal yönleri gelişmiş, yabancı dile hakim, dünyayla bütünleşmiş kültürel donanıma sahip bireyler olarak yetişen DOSTEK Koleji Müdürü Saadettin Dumlu ve öğretmenleriyle birlikte okulu gezen ziyaretçiler, uluslararası standartlarda bilimsel çalışma ve eğitimle, geleceğin teknolojisine yön veren, bilime katkıda bulunan lider gençler yetiştirmek amacıyla kurulan DOSTEK Koleji’ni çok beğendiklerini ifade ederek; "Örnek alınması gereken başarılı bir oluşum, emeği geçenleri takdir ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dediler.

Verilen eğitim ile günün ve geleceğin iş gücü talep ve ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenip öğrencilerin, son teknoloji atölyelerde mesleğin tüm inceliklerini öğrenmesinin sağlandığını ifade eden DOSTEK Kurucularından Necip Filiz; verilen teorik eğitimin en kalıcı şekilde pratiğe dönüştürülmesi için Denizli Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda staj yapma imkanı ve mezunlara da istihdamda öncelik verildiğini vurguladı.

"Denizli ekonomisine ve sanayisine nitelikli ara eleman yetiştirmek amacı ile açılan okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz, bugün Denizli tekstil sanayi başta olmak üzere tüm sanayi dallarının nitelikli, yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamaktadır" diyen Denizli OSB Başkan Vekili Filiz; "Okulumuzun Denizli Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuş olmasının verdiği imkânları en iyi şekilde değerlendirmektedir. Bugün Kütahya ilimizden gelerek okulumuzu ziyaret eden misafirlerimiz Pazarlar Belediye Başkanımız Bilal Demirci’ye, Hisarcık Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan’a ve Emet Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan’a nazik ziyaretleri sebebi ile teşekkür ediyorum" dedi.

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