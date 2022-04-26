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DOSTEK Koleji, Kazakistan’dan gelen ziyaretçilerini ağırladı

Kazakistan Çimkent şehrinde organize sanayi bölgesindeki teknik ve mesleki kolej müdürü ve öğretmenleri Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri konsolosu Okan Oğuz rehberliğinde Özel Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini (DOSTEK) ziyaret etti.

DENİZLİ 26.04.2022, 11:14
DOSTEK Koleji, Kazakistan’dan gelen ziyaretçilerini ağırladı

Kazakistan Çimkent şehrinde organize sanayi bölgesindeki teknik ve mesleki kolej müdürü ve öğretmenleri Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri konsolosu Okan Oğuz rehberliğinde Özel Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini (DOSTEK) ziyaret etti.

Okul Müdürü Tagayeva Gulmira, Öğretmenleri Ermekbaeva Akzhunis, Valitova Liliya, Turlibekova Asilzat’tan oluşan heyet DOSTEK Koleji’nin derslik ve laboratuvarları ile sosyal tesislerini gezerek incelemelerde bulundular, verilen eğitim ve atölyelere ilişkin bilgi aldı. Sınıflarını ziyaret ettikleri öğrencilerin projelerini yakından incelediler. DOSTEK Koleji’ni çok beğendiklerini ve örnek alınması gereken bir okul olduğunu ifade eden ziyaretçilere günün anısına hediyeler takdim edildi. Kazakistan heyeti de DOSTEK Koleji Müdürü Sadadettin Dumlu’ya bir tablo hediye etti.

Batı standartlarını aratmayacak donanıma sahip okulun dersliklerini ve atölyelerini büyük bir hayranlıkla gezen Kazakistan heyetinde yer alan okul müdürü ve öğretmenleri Güzel ve keyifli geçen DOSTEK inceleme gezinin ardından yaptıkları açıklamalarda; “ Burada herşey öğrenciler için düşünülmüş. Her şey batı standartlarında ve dünyanın gelmiş olduğu gelişmişlik seviyesine uygun olarak kurgulanmış. Öğrencilerinizin bu imkanlara sahip olması gerçekten memnuniyet verici. Güzel bir eğitim sistemi. DOSTEK’in kurucu vizyonunu alkışlıyoruz. Türkiye’deki mesleki ve teknik eğitim veren okullar ve eğitim sistemi hakkında çok güzel şeyler duyduk. Türkiye’nin de tecrübelerinden faydalanmak ve kendi eğitim modelimizi oluşturabilmek için buradayız. Sizlerin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz.” şeklinde konuştular.

Kazakistan’dan gelen meslektaşlarına güzel bir ev sahipliği sunan DOSTEK Koleji müdürü Sadadettin Dumlu heyeti okulu gezdirdi ve öğrencilerinin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

DOSTEK Koleji olarak standardizasyonun çok ötesinde bir eğitim anlayışını Denizli’ye kazandırdıklarını, burada eğitim gören gençlerin ülke geleceğine yeni ufuklar, yeni keşifler ve yeni bir vizyon katacaklarının altını çizen ve mesleki alanda Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu kalifiyeli eleman ve ara eleman ihtiyacına cevap verecek gelecek nesilleri yetiştirmek amacıyla kurucu yöneticiler eşliğinde öğretim kadrosuyla başarılı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Müdür Dumlu: “Buradaki gençlerimiz, ekonomi ve iş dünyasının yetişmiş, becerikli ve hünerli bireyleri olarak aramıza katılacaklar” dedi.

Üreten toplumun temelini oluşturan meslek liselerinin öneminin de her geçen gün daha fazla anlaşılır hale geldiğine dikkat çeken Müdür Dumlu; buradaki her bir öğrencinin kendini değerli hissettiğini belirtti. Dumlu, güzel bir eğitim sisteminin, güzel bir toplumun var olmasına, toplumdaki güzelliklerin bulaşmasına sebebiyet vereceğini ifade etti.

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