DOSB Teknik Üniversitesi için görüşmeler sürüyor

Denizli’ye “Teknik Üniversite” kurmayı planlayan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı (DOSAV) ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi yönetimi; üniversite kurma çalışmaları kapsamında bilgilendirme istişarelerini sürdürüyor.

Denizli’ye “Teknik Teknoloji Üniversitesi” kurmayı planlayan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı (DOSAV) ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, konuyla ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Denizli OSB Başkanı Abdülkadir Uslu, DOSAV Başkanı ve Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz ile Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş’tan oluşan heyet, bu kapsamda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Karaca ile Berlin Üniversitesi’ne birlikte gitme kararı alınırken, yeni üniversite kurulumu konusunda Karaca; Denizli OSB’ye her türlü desteğini vereceğini açıkladı. Denizli OSB Heyeti, ardından Bahçeşehir Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel’i de makamında ziyaret ederek, yine Denizli’ye kurulması planlanan üniversite ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Enver Yücel, görüşme sonrası yaptığı açıklamada; “Denizli’ye kurulacak üniversite için her türlü desteği sağlarız, Bahçeşehir Üniversitesi’nin hocalarını göndeririz, yeni hocaların yetişmesi konusunda desteği veririz. Bizim yurt dışında da üniversitelerimiz var. Tüm tecrübelerimizi Denizli’ye kurulacak üniversite için harcarız. Washington DC, Batum, Berlin ve Kıbrıs’ta üniversitelerimiz var. Aynı zamanda kardeş üniversite oluruz. Kurulacak üniversite sadece Denizli’nin değil, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak bir konsept ile kurulacak” diye konuştu.ç