Domuz sürüsünün akşam gezintisi kameraya takıldı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde akşam gezintisine çıkan domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nin yukarı bölgelerinde aksam gezintisine çıkan domuz sürüsü, vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülendi. Aşırı yağış ve yiyecek bulmak için mahalleye inen domuz sürüsü bir süre sokak aralarında gezip çöp bidonlarını karıştırdıktan sonra gözden kayboldu.

Yenişehir Mahalle Muhtarı Mehmet Karataş, mahallenin dağa yakın olması nedeniyle zaman zaman domuz sürüleriyle karşılaştıklarını söyledi. Muhtar Karataş, “Yenişehir Mahallesi’nin üst bölgeleri dağa ormanlık alana çok yakın. Yaban hayattaki domuz sürüleri de aç kaldıklarında, çöp bidonlarını karıştırmak için zaman zaman mahallemize iniyorlar. Daha öncede özellikle kışın çöpleri karıştıran domuz sürülerini görmüştük. Sürü yine mahallemize gelmiş, bir süre gezdikten sonra dağa geri dönmüş” dedi.