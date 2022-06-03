Dolu yağışı bağları vurdu

Denizli’de etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışında bazı ilçelerdeki bağlar büyük zarar gördü.

Denizli’nin kent merkezinde dün aniden bastıran yağmur sonrası bazı ilçelerde dolu yağışı etkili oldu. Dolunun en çok görüldüğü Çameli, Çal ve Bekilli ilçelerinde yüzlerce dekar bağ arazisi büyük oranda hasar aldı. Hububat tarlaları ile meyve bahçelerinde de zarara neden olan dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sürdü. Bağlarına giden çiftçiler karşılaştığı manzara sonrası büyük üzüntü yaşayarak zararlarına en aza indirmek için önlemlerini artırdı. Bir çok çiftçinin doludan etkilendiğini ifade eden Karakaya Mahalle Muhtarı Nuri Salın, “Dolu yağışı kısa sürdü ama etkili oldu. Çok üzgünüz. Hasar tespiti tam olarak yapılmadı ancak, bölgedeki binlerce dekar arazi olumsuz etkilendi. Dolu yağışı Bekilli ilçesinin bir bölümü ile Çal’ın Karakaya, Sazak ve Kaplanlar bölgelerinde etkili oldu” dedi.