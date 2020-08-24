Dolandırıcılar özel ekip sayesinde yakalandı
DENİZLİ’DE ARANAN ŞAHISLAR BÜRO AMİRLİĞİ TARAFINDA KURULAN ÖZEL EKİP, RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDAN VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİ KULLANARAK DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN 2 ŞAHSI YAKALADI.
Denizli’de, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafında kurulan özel ekip, resmi belgede sahtecilik suçundan ve kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahsı yakaladı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, şahısları yakalamak için operasyon başlattı. Operasyon kapsamında yakalama çalışmaları başlatılan iki şahsı polis ekipleri takibe aldı. Resmi belgede sahtecilik suçundan aranan ve 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı ekipler kıskıvrak yakaladı. Operasyon kapsamında takibe alınan ve kamu kurumlarının bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan aranan ve 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan diğer şahsıda polis ekipleri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.
|İmsak
|04:43
|Güneş
|06:16
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25