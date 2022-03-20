Gençlerin sosyal hayata katılımının amaçlandığı projeler spor, sanat, kültür gibi alanlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “Anadoluyuz Biz” projesi Karaman’dan gelen 40 genç Denizli’de misafir oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin tarihi ve kültürel mirası tanımaları ve gönüllülük bilincini özendirici faaliyetlere katılmaları amacıyla yürütülen “Anadoluyuz Biz” projesi ile Karaman’dan gelen 40 genç Denizli’de misafir ediliyor. Gençlerin sosyal hayata katılımının amaçlandığı projeler spor, sanat, kültür gibi alanlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde devam ediyor. Bu kapsamda farklı şehirde yaşayan 17 ile 23 yaş aralığındaki gençlerin hareketliliğini ve farklı şehirlerin doğal ve kültürel yapısını yerinde görmesini amaçlayan “Anadoluyuz Biz” projesi etaplar halinde gerçekleşiyor.

Bakırcılar çarşısı ve seyir tepesini gezdiler

Proje kapsamında Mart ayının üçüncü haftasında 40 öğrenci Karaman ilinden Denizli’ye geldi. İlk olarak Kaleiçi ve Bakırcılar Çarşısını ziyaret eden gençler Denizli esnafıyla tanıştı. Pamukkale Hierapolis Antik Kenti ile Ören yerini ziyaret eden gençler yörenin tarihi ve kültürel dokusunu hissetti. Pamukkale Üniversitesi yerleşkesini gezen gençler üniversite ve bölümler hakkında bilgiler aldı. Seyir Tepesi’nde gün batımı eşliğinde akşam yemekleri yendi.

Dokumanın başkenti Buldan gençleri büyüledi

Ziyaretler kapsamında, arkeolog eşliğinde Tripolis’i gezen gençler tarihe şahitlik etti. Buldan Belediye Başkan Yardımcısı ile de bir araya gelerek gençlere hediye takdimi yapıldı. Buldan ilçesinde dokuma çarsısını, ilçenin tarihi mimarisini yansıtan renkli evleri ve Talat Tarakçı Konağını ziyaret eden gençler ilçe spor salonunda çeşitli spor etkinlikleri yaptılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ile Denizli Gençlik Merkezi, hafta boyunca Denizli’de “Anadoluyuz Biz” projesi kapsamında Karaman ilinden gelen gençler Denizli’de bir takım gezi ve etkinliklerle ağırlandı.

Şehit ailesi unutulmadı

Dört gün boyunca Denizli’de misafir edilen gençler yeni arkadaşlıklar edinmenin ve yeni yerler görmenin heyecanını yaşayan genç gönüllüler, Şehit Polis Ercan Yangöz’ün ailesini ziyaret ederek gönül köprüleri kurdu.