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Doktorun Covid-19 hastalarını anlattığı kitabına Egekent’te yoğun ilgi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Göğüs Hastalıkları bölümünde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur’un yazdığı, “Cam Duvar Ardındaki Covid Hastaları” kitabının imza günü, Özel Egekent Hastanesi’nde yapıldı. Kitaba, pandemi döneminden en çok etkilenen sağlık çalışanları tarafından yoğun ilgi gösterildi.

DENİZLİ 14.09.2021, 15:16
Doktorun Covid-19 hastalarını anlattığı kitabına Egekent’te yoğun ilgi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Göğüs Hastalıkları bölümünde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur’un yazdığı, “Cam Duvar Ardındaki Covid Hastaları” kitabının imza günü, Özel Egekent Hastanesi’nde yapıldı. Kitaba, pandemi döneminden en çok etkilenen sağlık çalışanları tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur’un, küresel Covid-19 salgınının ilk üç ayında hastaların yaşadıklarını, kendi ağızlarından anlattıkları üzerinden okuyucuyla buluşturduğu kitabı olan “Cam Duvar Ardındaki Covid Hastaları” kitabına, Özel Egekent Hastanesi’nde yapılan imza gününde yoğun ilgi gösterildi. Ergur, başta doktorlar, hemşireler ve diğer tüm çalışanlarının katılım sağladığı imza gününde okuyucularına kitaplarını imzaladı. Sağlık çalışanları kitabın hikayesi hakkında da bilgi aldıktan sonra yazar ile fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

“Okuyan herkesin ders çıkaracağı nitelikte bir kitap”

Okuyucularla buluşan kitabın öncelikle sağlık çalışanlarına ulaştırılması için Egekent Hastanesi’nde imza günü düzenlendiğini belirten Ergur, “Belirsizliklerle dolu bu hastalığı geçiren kişilerde, sosyal açıdan nasıl etkiler oluştuğunu okurken şaşırmamak, hüzünlenmemek, gülümsememek mümkün değil. Bilmek, görmek bir sorumluluk yüklüyor ve insan, bilinsin görülsün istiyor. Bugünkü buluşma bu nedenle benim için çok değerli. Okuyan herkesin kendine ders çıkarıp etkilendiği bir kitap olmasından mutluyum” dedi.

“Kitap, tarihe tanıklık ediyor”

Gerçekleştirilen imza gününe ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduğunu belirten Egekent Hastanesi Müdürü Zehra Künarcı ise, “Ülke olarak etkilendiğimiz pandemi döneminde, sağlık çalışanları olarak yaşadıklarına bizzat şahit olduğumuz hastaların bizzat anlattıklarının aktarıldığı bu kitap, tarihe tanıklık edecek bir nitelikte. Doktorumuzu emeğinden dolayı tebrik eder ve kitabın nice okuyucuya ulaşmasını temenni ederim” diye konuştu.

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