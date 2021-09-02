Doğumsal kalp hastalıkları ile ilgili merak edilenler

Özel Denizli Tekden Hastanesi’nin tecrübeli kalp ekibi her geçen gün yeni başarılara imza atarken, son zamanlarda doğumsal kalp alanında yaptığı ameliyatlarla adından söz ettiren Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık kalp hastalıkları ile ilgili merak edenleri anlattı.

Özel Denizli Tekden Hastanesi’nin başarılı hekimlerinden Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık, çocuklardaki kalp rahatsızlıkları çeşitli sebeplerden dolayı son zamanlarda artması ve çocuklardaki kalp rahatsızlıkları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, “Çocuklarda gördüğümüz kalp hastalıklarının önemli bir kısmı doğumsal hastalıklardır. Çocuklar doğduğunda belli başlı kalp patolojileri yani yapısal bozukluklar ile birlikte doğarlar. Bu bozuklukların bir kısmı daha doğumun ilk saatlerinden itibaren belirti verirken, bazıları ise ileri yaşlara kadar herhangi bir belirti vermezler. Çocuk kalp hastalıklarının bir kısmı erken teşhis edilmesi halinde ilaçla tedavi edilebilirken, anjiyo yöntemi ile yapılan girişimsel yöntemler ve cerrahi yöntemlerle de tedavi edilebilmektedir. Burada önemli olan muayene ve gerekli tetkiklerden sonra uygun tedavi yöntemine karar vermektir” dedi.

“Çocuk kalp hastalarında çeşitli zorluklar vardır”

Hastaya uygun tedavi yapıldığını belirten Dr. Ayık, “Erişkin ve doğumsal kalp cerrahisinin benzer yönleri teknik anlamda vardır. Kapalı ve açık kalp cerrahi yöntemleri kullanılarak uygun tedavi yapılmaktadır. Ancak çocuk hastaların doğumdan erişkin döneme kadar farklı kilolarda olması standart kalp ameliyatı malzemelerinde daha fazla çeşitliliğe neden olmaktadır. Ayrıca çocuklarda ameliyat olduğu dönemdeki kalbin boyutları da ameliyat esnasında risk ve zorluklara neden olmaktadır. Ameliyat esnasında anestezi ve sonrasında da yoğun bakım servisi takipleri açısından da çocuk kalp hastalarında çeşitli zorluklar vardır. Burada hastanenin tam teşekküllü olması ve cerrahi müdahale sonrasında Yenidoğan yoğun bakım ünitesinin olması son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

“Bir günlük bebeklere de ileri yaştaki hastalara da gerekli ameliyatlar yapılmaktadır”

Yaş gurubu hakkında bilgi veren Dr. Ayık, “Çocuk Kalp Cerrahisinde belli bir yaş grubu ayrımı yoktur. Çocuk kalp cerrahisi bir üst ihtisastır. Çocuk kalp cerrahları aynı zamanda erişkin kalp cerrahlarıdır. Yani hem çocuk hem de erişkin kalp tedavilerini ve ameliyatlarını yaparlar. Bir günlük bebeklere de ileri yaştaki hastalara da gerekli ameliyatlar yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Hastalığın net sebebini söylemek mümkün olmaz”

Kalp hastalıklarının sebebinden bahseden Dr. Ayık, “Doğumsal kalp hastalıklarının sebebini net olarak söylemek çok mümkün olmaz. Çeşitli sebepler hastalıkların oluşmasında etkili olabilir. Genetik sebeplerin yanı sıra gebelik sırasında özellikle hamileliğin ilk üç ayı içinde bebekte organ gelişiminin oluştuğu dönemlerde annenin kullandığı sigara, alkol ve ilaçlar ya da geçirdiği enfeksiyonlar doğumsal kalp hastalığına neden olabilir” dedi.

“Denizli’nin önde gelen hastanelerinden biri diyebiliriz”

Özel Denizli Tekden Hastanesi’nin başarıla imza attığını ifade eden Dr. Ayık, “Tekden Hastanesi’nde erişkin kalp cerrahisi uzun yıllardır gayet başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Kalp anlamında Denizli’nin önde gelen hastanelerinden biri diyebiliriz. Mevcut teknik altyapının üzerine verilen yeni desteklerle çocuk kalp cerrahisi için hazırlıklar üç sene öncesinden yapılmaya başlandı. Gerek anestezi, gerek ameliyathane ve yine gerek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi desteği ile güvenle çocuk kalp ameliyatlarını yapmaya başladık. Şu anda hastanemizde tüm doğumsal kalp hastalıkları cerrahisi güvenle yapılabilmektedir. Ayrıca hamilelik döneminde bebekte tespit edilen ya da şüphelenilen durumlarda annelerin takipleri de Kadın Doğum uzmanlarımız tarafından hastanemizde yapılmaktadır. Böylece bebekler doğar doğmaz tecrübeli bir ekibin kucağına verilmekte teşhis ve tedavisi düzenlenerek sağlıklarına kavuşabilmektedir. Burada önemli olan multidisipliner bir şekilde ekip olarak çalışmak. Kalp ekibi, yenidoğan ve erişkin yoğun bakım ekibi ve teknik alt yapı olarak bu imkanlarla tedavi edebilmek önemli” şeklinde bilgi verdi.