banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Nuri Alço'dan kötü haber!
Nuri Alço'dan kötü haber!
Kanuni'nin portresi rekor fiyata satılacak
Kanuni'nin portresi rekor fiyata satılacak
Survivor'da büyük kavga, federasyon harekete geçti...
Survivor'da büyük kavga, federasyon harekete geçti...

Doğaseverler 2364 metre yükseklikteki zirvede Türk bayrağı açtı

Denizlili doğaseverler 2364 metre yükseklikteki zirveye çıkarak, Türk bayrağı ile poz verdi. Karlı kaplı zirvede eşsiz manzaranın tadını çıkartan doğaseverler o anları saniye saniye kaydetti.

DENİZLİ 23.03.2021, 12:25
3
Doğaseverler 2364 metre yükseklikteki zirvede Türk bayrağı açtı

Denizlili doğaseverler 2364 metre yükseklikteki zirveye çıkarak, Türk bayrağı ile poz verdi. Karlı kaplı zirvede eşsiz manzaranın tadını çıkartan doğaseverler o anları saniye saniye kaydetti.

Denizli’de Pamukkale Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü (PAKDOS) üyeleri hafta sonunu zirvede geçirdi. Saat 10.00 sıralarında harekete geçen 27 kişilik kafile 8 kilometrelik tırmanışın ardından zirveye ulaştı. Doğaseverler, 2364 metre yükseklikteki Çameli Garkın Dağları Aladiş manzaranın tadını çıkarttı. Karlarla kaplı zirvede Türk bayrağı ve kendi filamanlarını açan grup, hatıra fotoğrafı çektirdi. Doğaseverler o anları ise saniye saniye kaydetti.

8 kilometre tırmanış ve 8 kilometre iniş parkuru ile toplam 16 kilometre yürüyen doğaseverler, zirveye çıkışın ardından inişe geçerek yolculuklarını tamamladı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu