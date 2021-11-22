banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye Fırıncılar Federasyonundan zam açıklaması
Türkiye Fırıncılar Federasyonundan zam açıklaması
Ekonomi yönetiminin değişeceği iddia edildi!
Ekonomi yönetiminin değişeceği iddia edildi!
Memur ve emeklinin ocak zammı belli oldu
Memur ve emeklinin ocak zammı belli oldu
Meteoroloji’den İstanbul’a kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji’den İstanbul’a kuvvetli yağış uyarısı

Doğa tutkunları Acıpayam Kanyon projesinin bitmesini sabırsızlıkla bekliyor

Acıpayam Kanyonu’nda 2020 yılında başlayan çalışmalar 2022 yılı Nisan ayında tamamlanması hedeflendiğini belirten AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, bölgede incelemelerde bulundu. Kanyonda yapılan çalışmaların bitmesini ise doğa tutkunları sabırsızlıkla beklediği ifade edildi.

DENİZLİ 22.11.2021, 15:17
Doğa tutkunları Acıpayam Kanyon projesinin bitmesini sabırsızlıkla bekliyor

Acıpayam Kanyonu’nda 2020 yılında başlayan çalışmalar 2022 yılı Nisan ayında tamamlanması hedeflendiğini belirten AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, bölgede incelemelerde bulundu. Kanyonda yapılan çalışmaların bitmesini ise doğa tutkunları sabırsızlıkla beklediği ifade edildi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Acıpayam ilçesinin Benlik ve Olukbaşı Mahallesi sınırları içinde yer alan Acıpayam Kanyonu’nda incelemelerde bulundu.Milletvekili Şahin Tin’e Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş ve beraberinde kanyon bölgesinden sorumlu yetkililer eşlik etti. Acıpayam kanyonunu bir uçtan bir uca dolaşan, gördüğü manzara ve tarifsiz güzellik karşısında etkilendiğini belirten AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Doğa harikası bu saklı cenneti gün yüzüne çıkartan, milletimizin hizmetine sunmak için hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. Acıpayam Kanyonu, ilçemize yaklaşık 40 kilometrelik, il merkezimize ise 90 kilometrelik bir mesafede yer alıyor. Kanyon, kırsal mahallelerimizden olan Benlik ve Olukbaşı’nın sınırları içinde kalıyor. Turizme kazandırılması için hummalı bir çalışma var. Acıpayam Belediye Başkanımız Hulusi Şevkan bu bölgedeki güzelliği ortaya çıkarmak için burada çok kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Doğal yapısına zarar gelmeyecek şekilde tedbirler alarak seyir terasları, şelaleler, havuzlar, parklar, oturma alanları gibi bir takım düzenlemeler yapılmasına öncülük ediyor. Bugünkü ziyaretimizde bu doğa harikası şahane güzelliği ve burada yapılan çalışmaları yerinde gördük” dedi.

“Doğa tutkunları sabırsızlıkla bekliyor”

Kanyonun tamamlanmasıyla birlikte doğa tutkunları için çok önemli bir cazibe merkezi olacağına işaret eden Milletvekili Şahin Tin, “Kanyonda yürütülen çalışmalar tamamen nihayete erdiğinde doğa tutkunlarının en sık uğrak yeri olacağı ve çok önemli bir turizm merkezi haline geleceğinden hiç şüphemiz yok. Doğa tutkunlarının sabırsızlıkla bu projenin bitmesini ve salgın sebebiyle bölgedeki yasağın kalkmasını beklediğini biliyoruz. Acıpayam kadim bir tarihe mensup köklü bir ilçemizdir. Bu bölgenin bir evladı olarak şunu ifade etmeliyim ki, Acıpayam, özveriyle çalışan fedakar insanlarıyla, tarımdan turizme hemen her alanda güçlü ve kendine yeten bir ilçemizdir. Geliştirmek, büyütmek, güzelliklerini ortaya çıkarmak bizlere düşen en öncelikli vazifedir. Bizler de bunu hakkıyla yapmanın gayretindeyiz. Yaklaşık 50 metre yüksekliğe sahip dev kayalıkların arasındaki bu doğa harikası eşsiz güzelliği görüp de etkilenmemek mümkün değil. Kimi bölgelerinde oluşan su birikintileri, vadinin kayalıklarından sızan sular asırlık hayalin parlayan güneşi gibi hızla gün yüzüne çıkıyor” diye konuştu.

“İnşallah 2022 Nisan ayında tamamlanması hedefleniyor”

Kanyonun yaklaşık 5 ay içerisinde salgın tedbirleri kapsamında proje çalışmaları dahil olmak üzere kısa sürede vatandaşlar ile buluşturulacağını aktaran Milletvekili Şahin Tin, “Acıpayam ilçemizin her talebine cevap vermenin gayretinde olduk. Yolundan, sağlığına, tarımından ticaretine, yapılması gereken her ne varsa yaptık, yapıyoruz. Acıpayam Belediye Başkanımızın ileri görüşlülüğü ve engin tecrübesiyle Acıpayam Kanyonu’nda 2020 yılında uzman ekipler eşliğinde çalışmalar başladı. İnşallah 2022 Nisan ayında tamamlanması hedefleniyor. Salgın sebebiyle bölge şuan da ziyaretçiye kapalı, inşallah en kısa sürede bu zor zamanların da üstesinden gelerek tıpkı eski günlerde olduğu gibi yine tüm güzelliklere ve doğal zenginliklerimize hep birlikte kavuşacağız” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 12 9
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 11 15
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7