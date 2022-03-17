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Doç. Dr. Atalay, Merkezefendili kadınları bilgilendirdi

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlarından Doç. Dr. Nilgün Şimşir Atalay, Merkezefendi Akkonak Kadın Yaşam Çocuk Merkezi’nde "Sağlıklı Yaşam için Doğru Bilgi" konulu seminer kapsamında "Bel-Boyun Ağrıları ve Romatizmal Hastalıklar" ile ilgili kadınları bilgilendirdi.

DENİZLİ 17.03.2022, 13:33
Doç. Dr. Atalay, Merkezefendili kadınları bilgilendirdi

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlarından Doç. Dr. Nilgün Şimşir Atalay, Merkezefendi Akkonak Kadın Yaşam Çocuk Merkezi’nde "Sağlıklı Yaşam için Doğru Bilgi" konulu seminer kapsamında "Bel-Boyun Ağrıları ve Romatizmal Hastalıklar" ile ilgili kadınları bilgilendirdi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlarından Doç. Dr. Nilgün Şimşir Atalay, Merkezefendi Belediyesi’nin davetiyle "Sağlıklı Yaşam için Doğru Bilgi" konulu seminerde "Bel-Boyun Ağrıları ve Romatizmal Hastalıklar" ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Akkonak Kadın Çocuk Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen yoğun katılımlı etkinlikte günlük hayatta kadınlarda ev işlerine bağlı görülebilen birçok rahatsızlığa ve tedavi yöntemlerine değinildi.

Uzun saatler yapılan ev işlerinin bel ve boyun ağrılarını ileri düzeyde tetiklediğini aktaran Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nilgün Şimşir Atalay bu ağrıların uzun vadede daha ciddi rahatsızlıklara neden olabileceğini aktararak ev hanımlarına uyarı ve önerilerde bulundu. Doç. Dr. Atalay, " Son zamanlarda ev hanımlarında en sık gördüğümüz hastalıklar bel - boyun ağrıları, sinir sıkışmaları, kulunç, omuz yırtıkları, tenisçi dirseği. Uzun saatler temizlik yapmak, bez sıkmak, yerleri silmek, banyo ovalamak, süpürge tutmak, perde asmak, dolapları silmek için sürekli eğilip kalkmak geliyor. Bu işleri yaparken farkında olmadan kaslar zorlanır, ağrılar başlar ve bu ağrıların tedavisi ertelendiğinde ciddi rahatsızlıklara zemin oluşturur" dedi.

“Ağrıların gelişim öyküsü bizim için çok önemli”

Tedavi planlaması yaparken muayenenin yanı sıra ağrıların gelişim öyküsünün de tanı için önemli olduğunu aktaran Doç. Dr. Atalay, ”Hastalarımıza muayene esnasında mutlaka ağrının kaynağına yönelik sorular yöneltiriz, hareket kısıtlılığı var mı, ağrı nereden yayılıyor, ağrı ne kadar süredir var tüm bunların yanıtlarıyla tanıya yaklaşırız gerekli görürsek hastalarımızın ağrılı bölgesine yönelik röntgen, MR gibi tetkikler isteriz” dedi.

“Fibromiyalji hayat boyu sürebilir”

Etkinlikte fibromiyalji hakkında gelen soruları da yanıtlayan Doç. Dr. Atalay, "Fibromiyalji hayat kalitesini bozan bir hastalıktır. Sakat bırakmayan, felç etmeyen ama hayat boyu sürebilen, daha çok 20-40 yaş arasında görülen erken yaş hastalığıdır. Fibromiyaljinin genetik yatkınlığı vardır ailesinde fibromiyalji öyküsü olanlarda daha sık bu hastalığa rastlarız. Fibromiyaljide bireyler vücudun çeşitli yerlerinde sürekli ağrı hissederler, sabahları yorgun uyanırlar, ellerde ve kollarda uyuşma, karında şişlik oluşur. Fibromiyaljisi olan hastalar sürekli uykusuz ve halsiz hissederler. Bize başvuran hastalara uygun tedavi yöntemlerini belirlerken destekleyici olması açısından Ozon Tedavisi ve Hacamatı da öneriyoruz. Fibromiyalji ağrılarını azaltmada özellikle Ozon Tedavisi’nin büyük bir etkisi var" dedi.

Yoğun ilgi gösterilen seminerde, Merkezefendi Belediyesi Akkonak Kadın Çocuk Yaşam Merkezi tarafından Doç. Dr. Nilgün Şimşir Atalay’a teşekkür çiçeği takdim edildi. Doç. Dr. Atalay’ın Merkezefendili kadınlar ile çektirdiği toplu fotoğraf ile etkinlik sona erdi.

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