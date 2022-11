Dikkatsiz yaya az daha canından oluyordu

DENİZLİ(İHA) – Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan yaya seyir halindeki otomobile çarptı. Otomobile çarparak takla atan yayanın kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çaybaşı Caddesinde yolun karşısına geçmek için koşarak yola çıkan yaya H.K., karşı yönden gelen seyir halindeki otomobile çarptı. Otomobile çarpan yaya takla atarak yola savruldu. Yere düşen yaya H.K.’nın yardımına araç sürücüsü ve vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerası kayıtlarında, trafiğin yoğun olduğu saatlerde araçların arasından yoldan karşıya geçmek isteyen H.K., dikkatsizliği sonucunda karşı yönden gelen otomobile çarptığı anlar an be an kaydedildi. Seyir halindeki otomobile çarptığı ve takla atarak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.