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Dikkatsiz sürücü ölümden döndü
Denizli’nin Bekilli ilçesinde ana yola kontrolsüz çıkan motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana geldiği kazada genç sürücü yaralandı.
DENİZLİ 08.09.2022, 16:18
Denizli’nin Bekilli ilçesinde ana yola kontrolsüz çıkan motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana geldiği kazada genç sürücü yaralandı.
Bekilli ilçesine bağlı Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; V.P.’nin (16) kullandığı plakasız motosiklet, tali yoldan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkarak Denizli istikametine giden Ö.E.’nin kullandığı 38 GY 923 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Motorun hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Genç sürücünün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
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