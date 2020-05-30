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Dikkatli sürücü motor bölümüne giren yılanı son anda fark etti

DENİZLİ’DE BİR OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE GİREN YILAN, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİYLE FARK EDİLDİ. İTFAİYE EKİPLERİ, UZUN UĞRAŞLAR SONUCU YILANI OTOMOBİLDEN ÇIKARTARAK DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKTI.

Dikkatli sürücü motor bölümüne giren yılanı son anda fark etti

DENİZLİ’DE BİR OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE GİREN YILAN, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİYLE FARK EDİLDİ. İTFAİYE EKİPLERİ, UZUN UĞRAŞLAR SONUCU YILANI OTOMOBİLDEN ÇIKARTARAK DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKTI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 19:48
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Dikkatli sürücü motor bölümüne giren yılanı son anda fark etti

Denizli’de bir otomobilin motor bölümüne giren yılan, sürücünün dikkati sayesinde son anda fark edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yılanı otomobilden çıkarıp doğal yaşam alanına bıraktı.

Edinilen bilgilere göre, olay Bulan ilçesi Yeni Mahalle Mahallesi’nde meydana geldi. Rıfat Öz, 07 ARF 30 plakalı otomobiline bineceği sırada aracının motor bölümünde yılan olduğunu fark etti. Öz’ün, itfaiye ekiplerinden yardım istemesi üzerine bölgeye gelen ekipler olaya müdahale etti. İtfaiye ekipleri uzun uğraşları sonucu yılanı motor bölümünden çıkardı. Özel bir torbaya alınan yılan itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

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