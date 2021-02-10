Dijital ortamda daha hızlı ihracat pazarlarına erişim için “Online B2B Odası” kuruldu

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), akıllı tahta vasıtasıyla ve yüksek çözünürlüklü kameralarla kullanıma hazır hale getirilen ihracat pazarlarına daha aktif erişim sağlamak ve müşterilerle iletişimleri kolaylaştırmak amacıyla hizmet binasında “Online B2B Odası” kuruldu.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından “Online B2B Odası” hakkında yaptığı basın açıklamasında tüm üyelerin müşterileri ile birebir görüşmelerine imkan sağlayacak odanın kurulduğunu ve yarın konuyla ilgili olarak 11 Şubat 2021 Perşembe günü saat 11.00’de basın tanıtımı uygulamalı olarak gerçekleştirileceği açıklandı.

İhracat pazarlarına daha aktif erişim için “Online B2B Odası” kuruldu

DENİB tarafından yapılan açıklama ise şöyle; “Günümüz koşullarında pandemiyle yükselişe geçen dijital dünyaya daha hızlı bir şekilde adapte olmak, ülkemizin bu süreçten daha az etkilenerek ihracatımızın arttırılması hedefinden yola çıkarak, tüm üyelerimizin ihracat pazarlarına daha aktif erişimlerini sağlamak ve müşterileriyle iletişimlerini kolaylaştırmak amacıyla Birliğimiz Hizmet Binasında “Online B2B Odası” kurulmuştur. Akıllı tahta vasıtasıyla ve yüksek çözünürlüklü kameralarla kullanıma hazır hale getirilen söz konusu odanın, randevu sistemiyle program dahilinde, tüm üyelerimizin müşterileriyle birebir görüşmelerine imkan sağlayacağına inanılmaktadır.”